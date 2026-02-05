Sénégal: Le président Faye demande l'accélération des programmes de désenclavement

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, réaffirmant son attachement au désenclavement des territoires et terroirs, a invité, mercredi, le gouvernement à accélérer les processus de territorialisation des programmes et projets publics de désenclavement.

"Considérant la territorialisation des politiques publiques comme un principe directeur de la mise en oeuvre de l'Agenda national de Transformation, Sénégal 20250", il a appelé les services concernés, "en liaison avec les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'Etat", à la célérité dans l'exécution des programmes de désenclavement, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Cela doit se faire "sous la coordination des gouverneurs, préfets et sous-préfets" afin que ces projets routiers, autoroutiers et de réalisation de pistes rurales et le déploiement des projets hydrauliques, numériques, d'électrification et de construction d'infrastructures communautaires et sociales de base puissent être réalisés dans les délais.

Au cours de la réunion hebdomadaire des ministres, le président Faye a également demandé au Premier ministre de veiller à l'accélération des programmes de résorption des abris provisoires et de modernisation des infrastructures scolaires.

D'après le communiqué, il a en dans le même temps sollicité du chef du gouvernement qu'il procède à la réactualisation de la carte sanitaire afin d'intégrer les constructions de nouvelles structures et établissements de santé prévus dans l'ensemble des régions.

Le président Faye a en outre annoncé qu'il poursuivra ses visites économiques régulièrement dans les régions, "dans le but de renforcer la montée en puissance des Pôles territoriaux de développement et d'accentuer la doctrine d'un Etat de proximité". Dans cette dynamique, il a rappelé au Conseil des ministres la prochaine tournée de cinq jours dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, qu'il entame demain, "afin d'évaluer et d'apprécier l'état de prise en charge des urgences et priorités économiques, sociales et environnementales", indique le communiqué.