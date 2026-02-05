Sénégal: Secteur ferroviaire - Le chef de l'Etat souhaite une évaluation de l'état d'exécution des projets et réformes

4 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat a demandé au ministre des Transports terrestres et aériens, mercredi en Conseil des ministres, de faire l'évaluation de l'état d'exécution des projets et réformes concernant le secteur ferroviaire.

Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, Bassirou Diomaye Faye a souligné que "le développement des chemins de fer et des transports ferroviaires constitue une priorité nationale, dans le cadre de l'aménagement et de l'attractivité du territoire", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Le chef de l'Etat a indiqué également l'urgence d'accélérer la réhabilitation et la modernisation de la ligne Dakar-Tambacounda, de finaliser la Politique ferroviaire nationale à l'horizon 2050 et de dresser un état des lieux global du dialogue social et des doléances des personnels en exercice dans le secteur.

Il a en outre instruit le ministre des Transports terrestres et aériens de veiller à la mise en service de la phase II du Train Express Régional (TER) intégrant l'édification de la gare de Sébikhotane, en relation avec l'APIX, l'agence gouvernementale chargée de promouvoir les investissements et de faciliter la mise en oeuvre de grands projets, ainsi que et toutes les parties prenantes.

Le président de la République a par ailleurs engagé le Premier ministre à "tenir un Conseil interministériel sur le secteur ferroviaire et à veiller à la réalisation des plans de réinstallation des personnes affectées par le projet TER".

