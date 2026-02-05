Sénégal: La Lonase signe trois conventions de partenariat avec des plateformes de jeux en ligne

Dakar — La loterie nationale sénégalaise (Lonase) a signé, mercredi à Dakar, avec les entreprises Jaap Sénégal, 22 Bet et Betting Partner, trois conventions de partenariat techniques pour le lancement de sites de jeux en ligne, a constaté l'APS.

A travers ces conventions, "la Lonase affirme sa volonté d'exercer pleinement la mission de service public qui lui est confiée, dans un contexte de transformation numérique accélérée et de pressions croissantes liées aux pratiques clandestines qui fragilisent l'économie nationale", a déclaré Toussaint Manga, directeur général de la Lonase.

Il dit avoir, dès son arrivée à la tête de la société de jeux, impulsé un changement d'orientation stratégique à travers l'octroi de licences d'exploitation mettant ainsi fin aux contrats léonins.

Selon M. Manga, "les conventions signées [...] procèdent d'une volonté assumée de structurer une synergie d'action autour du monopole des jeux de pronostic et de hasard, dans un esprit de partenariat équilibré".

"Il s'agit de bâtir des relations fondées sur la confiance, la performance et création de valeurs partagées, dans un cadre strictement maitrisé par l'autorité publique", a-t-il dit.

La Lonase, poursuit-il, a engagé une ouverture progressive vers l'innovation afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et aux transformations de la société sénégalaise.

L'entreprise nationale qui célèbre son soixantième anniversaire veut, à travers ce partenariat stratégique, renforcer sa visibilité institutionnelle et offrir un cadre d'échange avec les parties prenantes.

Le directeur général de LonaseWay, Ousmane Ndiaye, a magnifié cette "alliance stratégique" avec la Lonase qui joue un rôle structurant dans l'économie nationale.

"La signature que nous célébrons aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus rigoureux et le point de départ d'une ambition commune car un partenariat dans sa plus noble assertion ne se limite pas à un paraphe sur un document, il se construit dans l'action, se consolide face aux défis et se mesure" a t-il déclaré.

Il a réaffirmé l'engagement total de la LonaseWay à travers la mobilisation de son "expertise technique", sa "capacité d'innovation" et "sa rigueur opérationnelle" pour servir les ambitions de la Lonase dans le respect absolu des normes internationales du secteur.

Ousmane Ndoye a également salué la présence des autres entreprises partenaires, soulignant que cette diversité d'expertise est une force. Elle témoigne de la vitalité d'un écosystème professionnel où la scène d'émulation devient un levier de progrès au bénéfice exclusive de l'institution et à travers elle l'ensemble de la population sénégalaise, a t-il salué.

Pour Fallou Tamba, représentant de la Lonase22Bet, ce partenariat va contribuer à "renforcer la gouvernance, la traçabilité des opérations et la confiance du public".

Selon lui, "ce partenariat repose sur des valeurs fortes de la transparence, de la conformité réglementaire, de la protection des données et surtout de la promotion des jeux responsables".

Ferdinand Sarr, directeur de Lonase Partner a fait part de sa gratitude pour cette convention qui lie son entreprise à la Loterie nationale sénégalaise.

"Aujourd'hui, nous ne signons pas seulement un contrat pour donner accès à une plateforme de jeux modernes, nous posons les bases d'un écosystème d'accompagnement inédit, structuré et profondément humain", a-t-il indiqué soulignant qu'à travers ce partenariat, "les parieurs sénégalais auront la possibilité de découvrir progressivement de manière encadrée les services d'accompagnement" que l'entreprise Lonase Partner compte déployer.