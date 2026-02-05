Sénégal: Eau et assainissement - Le chef de l'État demande au gouvernement d'accélérer l'exécution des projets

4 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'État a demandé au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, d'accélérer l'exécution des projets du secteur de l'eau et de l'assainissement.

"Le chef de l'État rappelle la place fondamentale qu'occupe le secteur de l'eau dans le bien-être des populations [...] Il salue le leadership reconnu du Sénégal en la matière et demande d'accélérer l'exécution de l'ensemble des projets relatifs à l'hydraulique et à l'assainissement", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Selon la même source, Bassirou Diomaye Faye a recommandé au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de veiller au lancement du projet "Grand Transfert d'eau" et du nouveau programme de prévention et de gestion des inondations.

"Le président de la République insiste sur la nécessité de veiller à la mise en oeuvre des recommandations des concertations nationales sur le secteur de l'eau et de l'assainissement", a écrit la secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon elle, Bassirou Diomaye Faye préconise un "déploiement accéléré du programme de renouvellement des forages et ouvrages hydrauliques", ainsi que "l'intensification des projets d'unités de dessalement".

Le chef de l'État a demandé au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de "finaliser les réformes complémentaires des sous-secteurs de l'hydraulique urbaine et de l'hydraulique rurale, de redéfinir [...] les schémas directeurs en matière d'hydraulique et d'assainissement, et d'actualiser la gouvernance globale, le modèle économique et la régulation du secteur de l'eau dans son intégralité".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.