Sénégal: Eau et assainissement - Le chef de l'État demande au gouvernement d'accélérer l'exécution des projets

Dakar — Le chef de l'État a demandé au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, d'accélérer l'exécution des projets du secteur de l'eau et de l'assainissement.

"Le chef de l'État rappelle la place fondamentale qu'occupe le secteur de l'eau dans le bien-être des populations [...] Il salue le leadership reconnu du Sénégal en la matière et demande d'accélérer l'exécution de l'ensemble des projets relatifs à l'hydraulique et à l'assainissement", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Selon la même source, Bassirou Diomaye Faye a recommandé au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de veiller au lancement du projet "Grand Transfert d'eau" et du nouveau programme de prévention et de gestion des inondations.

"Le président de la République insiste sur la nécessité de veiller à la mise en oeuvre des recommandations des concertations nationales sur le secteur de l'eau et de l'assainissement", a écrit la secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon elle, Bassirou Diomaye Faye préconise un "déploiement accéléré du programme de renouvellement des forages et ouvrages hydrauliques", ainsi que "l'intensification des projets d'unités de dessalement".

Le chef de l'État a demandé au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de "finaliser les réformes complémentaires des sous-secteurs de l'hydraulique urbaine et de l'hydraulique rurale, de redéfinir [...] les schémas directeurs en matière d'hydraulique et d'assainissement, et d'actualiser la gouvernance globale, le modèle économique et la régulation du secteur de l'eau dans son intégralité".