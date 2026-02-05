Sénégal: Ousmane Sonko souligne l'importance de l'investissement privé dans l'Agenda Sénégal 2050

Le Premier ministre Ousamne Sonko a souligné, mercredi, l'importance accordée par le gouvernement à l'investissement privé national et étranger dans l'Agenda national de transformation, Sénégal 2050, affirmant qu'il s'impose comme un "moteur de croissance", de "souveraineté productive" et de création d'emplois.

"Abordant le cadre du partenariat entre le secteur privé et l'État, il [le Premier ministre] souligne que dans l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050, l'investissement privé, national et étranger, est au coeur de la stratégie de transformation économique", a-t-il dit au titre de sa communication lors du Conseil des ministres.

Selon Ousmane Sonko, cité dans le communiqué sanctionnant la réunion hebdomadaire des ministres, "l'investissement privé s'impose, dès lors, comme moteur essentiel de la croissance, de la compétitivité, de la création d'emplois et de la souveraineté productive".

En ce sens il a annoncé la tenue du Conseil présidentiel sur l'investissement (CPI) prévu fin mars, rendant compte de l'avancement des préparatifs.

Le chef du gouvernement a auparavant présenté le cadre rénové de pilotage et d'orientation des investissements, avec une ambition impliquant le développement d'un nouveau type de partenariat entre l'État et le secteur privé.

Cette nouvelle doctrine de partenariat concourt à l'accroissement de l'investissement privé dans l'économie sénégalaise, souligne le communiqué.

Pour le Premier ministre, "le CPI rénové vise à accélérer les réformes et à lever les obstacles à l'investissement. Ce nouveau format du Conseil présidentiel de l'Investissement repose sur une organisation institutionnelle resserrée et hiérarchisée, avec une Session présidentielle, un Conseil interministériel et un Comité de suivi", lit-on dans le texte.

Ousmane Sonko a également indiqué que le projet de réforme du Conseil présidentiel de l'Investissement fera l'objet de concertations avec le secteur privé en présence des administrations impliquées.

Dans ce cadre, il "a demandé au ministre, secrétaire général du gouvernement, de mettre en oeuvre, en relation avec l'APIX, toutes les diligences requises pour la finalisation de cet important projet", d'après le communiqué.