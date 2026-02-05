Sénégal: Le chef de l'Etat appelle à vulgariser et perpétuer l'oeuvre de Cheikh Anta Diop

4 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République a demandé au gouvernement, mercredi, en Conseil des ministres, "de vulgariser et perpétuer, dans les programmes scolaires, universitaires et les créations artistiques, l'oeuvre monumentale de Cheikh Anta Diop".

En perspective de la commémoration du quarantième (40ème) anniversaire du rappel à Dieu du Professeur Cheikh Anta Diop, le 07 février 2026, le chef de l'Etat a rendu "un vibrant hommage, au nom de la Nation, à cet universitaire de renom, illustre patriote et panafricain convaincu, dont les travaux scientifiques et les prises de position nationales et internationales, ont fortement contribué à l'éveil des consciences", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement "d'accentuer le désenclavement et la valorisation" de Thieytou, village natal de l'historien et anthropologue sénégalais Cheikh Anta Diop et de "travailler avec la famille du disparu et toutes les autres parties prenantes, afin de vulgariser et perpétuer, dans les programmes scolaires, universitaires et les créations artistiques, l'oeuvre monumentale" de l'Egyptologue.

