Sénégal: Bassirou Diomaye Faye appelle à renforcer le dépistage précoce des cancers

4 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé mercredi à "renforcer le dépistage précoce des cancers, notamment des enfants et des femmes", à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer.

Le président Faye "demande de renforcer la prévention, la sensibilisation des populations et le dépistage précoce des cancers, notamment les cancers des enfants et des femmes", indique le communiqué du Conseil des ministres.

Il a insisté "sur l'urgence d'améliorer les modalités et facilités d'accès aux traitements et soins des patients mais aussi de finaliser la construction, l'équipement et la réception du Centre national d'oncologie de Diamniadio", ajoute le communiqué.

Le chef de l'Etat a demandé, dans ce sillage, au "Premier ministre de superviser la mise en oeuvre d'un Programme national décennal de prévention et de lutte contre les cancers".

