Sénégal: Bassirou Diomaye Faye appelle à accélérer la réhabilitation et la modernisation de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda

Dakar — Le président de la République a jugé urgent, mercredi, à Dakar, d'accélérer la réhabilitation et la modernisation de la ligne de chemin de fer Dakar-Tambacounda et a demandé au ministre des Transports terrestres et aériens d'évaluer l'exécution des projets et réformes ferroviaires.

S'exprimant en Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a évoqué "l'urgence d'accélérer la réhabilitation et la modernisation de la ligne Dakar-Tambacounda, de finaliser la politique ferroviaire nationale".

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'État pense qu'il est urgent aussi de "dresser un état des lieux global du dialogue social et des doléances des personnels en exercice dans le secteur" des chemins de fer.

"Le président de la République [...] souligne que le développement des chemins de fer et des transports ferroviaires constitue une priorité nationale, dans le cadre de l'aménagement et de l'attractivité des territoire", rapporte la secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.

Elle annonce que Bassirou Diomaye Faye a demandé au ministre des Transports terrestres et aériens de "faire l'évaluation de l'état d'exécution des projets et réformes concernant le secteur ferroviaire".

"En outre, le chef de l'État [appelle le] ministre des Transports terrestres et aériens [à] veiller [...] à la mise en service de la [deuxième] phase du Train Express régional (TER) en y intégrant l'édification de la gare de Sébikhotane", est-il écrit dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a demandé au Premier ministre de "tenir un conseil interministériel sur le secteur ferroviaire et [de] veiller à la réalisation des plans de réinstallation des personnes affectées par le projet TER".