Sénégal: Gandiaye - Une organisation paysanne milite pour la discrimination positive en faveur des femmes et des jeunes

Gandiaye — La Société coopérative des groupements inter-villageois de l'arrondissement de Ngothie (S-Coop-Gipa), dans la région de Kaolack (centre), mise sur la discrimination positive en faveur des femmes et des jeunes, dans le cadre de la distribution d'intrants agricoles et dans l'élaboration de projets agricoles visant la souveraineté et la sécurité alimentaire.

"Nous faisons de la discrimination positive au sein de notre organisation, que ce soit dans la distribution d'intrants agricoles et dans l'élaboration de projets et programmes qui nous accompagnent. Nous réservons une part importante aux jeunes qui constituent la relève et aux femmes qui nous accompagnent sur les aspects liés à la transformation et à la valorisation de la production agricole", a expliqué son président, Sidy Bâ.

Il s'exprimait mercredi à l'occasion de l'assemblée générale de la Société coopérative des groupements inter-villageois (S-Coop-Gipa), une organisation affiliée au Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR).

Les jeunes et les femmes membres de la S-Coop-Gipa participent activement au débat sur la souveraineté et la sécurité alimentaires, tout en respectant les orientations de l'Etat du Sénégal consistant à "produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons", a-t-il dit.

Le président de la Société coopérative des groupements inter-villageois de l'arrondissement de Ngothie considère qu'il "ne faut jamais confier son ventre à l'étranger".

L'assemblée générale, qui se tient annuellement, a permis de faire le bilan des activités de l'année passée du point de vue des productions, du fonctionnement de la structure et de la gestion financière et comptable, pour se projeter vers l'avenir et les perspectives pour 2026.

"Nous y allons avec l'appui de l'Etat du Sénégal qui est le premier partenaire de nos coopératives ainsi que les projets et programmes qui travaillent avec nous. Ils connaissent nos préoccupations, des engagements sont pris de part et d'autre pour nous accompagner", a fait savoir Sidy Bâ, également porte-parole du CNCR.

"Les concluions phares qu'on a tirées de cette rencontre, c'est de renforcer le partenariat avec l'Etat [...] à qui nous apportons la réflexion et la touche d'acteurs de développement, et nos préoccupations sont prises en compte", a-t-il ajouté.

Selon son président, la S-Coop-Gipa va continuer, dans cette dynamique, dans un esprit de transparence et de rigueur.

Les sociétaires de la coopérative se sont tous acquittés, "à 100%", du remboursement de leurs créances, a-t-il indiqué.