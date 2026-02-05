Sénégal: Qualification Qatar 2027 - Le Stadium Marius Ndiaye va abriter la fenêtre du mois février

Dakar — Le Stadium Marius Ndiaye va abriter, à partir du 26 février prochain, la fenêtre qualificative de la Coupe du monde FIBA Qatar 2027, a-t-on appris auprès de la Fédération sénégalaise de basketball (FSB).

L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal, logée dans la poule B, va affronter la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo (RDC) et Madagascar, à l'occasion de cette fenêtre qualificative prévue pour se poursuivre jusqu'au premier mars.

Les qualifications pour la Coupe du monde FIBA 2027 se déroulent du 24 novembre 2025 au 2 mars 2027, avec 80 équipes nationales engagées pour décrocher l'une des 32 places de la phase finale organisée au Qatar.

Le format des éliminatoires reste inchangé, avec six fenêtres de compétition sur une période de 15 mois dans les quatre zones : Afrique (16 équipes), Amériques (16), Asie-Océanie (16) et Europe (32).

Au terme des qualifications, cinq pays africains vont obtenir leur ticket pour la Coupe du monde 2027, en plus de sept pays asiatiques (en plus du Qatar, pays hôte), sept équipes des Amériques et douze équipes européennes.

L'Allemagne est la tenante du titre. Les États-Unis et l'ancienne Yougoslavie sont les nations les plus titrées de la compétition, avec cinq trophées chacune.