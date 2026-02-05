Ile Maurice: Denis Zidane Jean arrêté après plusieurs mois d'enquête

Denis Zidane Jean, âgé de 25 ans et domicilié à Résidence Ste-Clair, a été arrêté le mardi 3 février. Depuis octobre 2025, la région de Goodlands était le théâtre d'une inquiétante série de cambriolages et de vols, visant aussi bien des habitations privées que des institutions. Bijoux en or, téléphones portables, argent liquide, appareils électroniques et objets de valeur ont été dérobés lors de plusieurs incidents signalés à la police, souvent en pleine nuit ou au petit matin.

Face à la répétition des faits et à un mode opératoire similaire - intrusion par effraction, escalade ou forçage de portes et de fenêtres -, la Division Crime Intelligence Unit Northern a lancé une enquête approfondie basée sur le renseignement et l'analyse des images CCTV et Safe City.

Le mardi 3 février, grâce à des informations jugées fiables et urgentes, une opération de surveillance a été déployée Denis Zidane Jean a été repéré à Belin, Goodlands, puis tactiquement intercepté par les officiers. Interrogé, il aurait reconnu son implication dans plusieurs affaires et a conduit la police vers une zone broussailleuse où une PlayStation 5 volée était dissimulée.

Le suspect aurait également révélé l'identité de revendeurs à qui il aurait écoulé certains objets volés. Connu des services de police, toxicomane et décrit comme potentiellement violent, Denis Zidane Jean a été remis à la Criminal Investigation Division de Goodlands pour la suite de l'enquête.