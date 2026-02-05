Ile Maurice: Un receveur blessé à Belle-Rose

5 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Un receveur d'autobus a été victime d'une agression à l'arme blanche dans la matinée du mercredi 4 février alors qu'il était en service sur la ligne Coromandel-La Marie. L'incident s'est produit vers 10 h 30 à un arrêt d'autobus à Belle-Rose.

Selon le receveur, un passager serait monté à bord avant de s'installer à l'arrière de l'autobus. N'ayant pas d'argent pour payer son ticket, il aurait été invité à descendre. L'homme aurait alors tenu des propos menaçants. Plus loin sur le trajet, il se serait approché du receveur et aurait sorti un couteau de poche, tentant de l'agresser.

La victime affirme avoir esquivé l'attaque, mais avoir reçu un coup au visage, causant une blessure à l'oeil gauche. Le chauffeur est intervenu pour maîtriser le suspect. Alertée, la police a procédé à une arrestation et saisi l'arme. Une enquête est en cours.

