Ile Maurice: Un duo appréhendé pour vols

Une opération policière à Grand-Baie a permis l'arrestation de Clarel Rima, 32 ans, et de Juliana Juliette, 21 ans et soeur de Hans Juliette. Ils sont suspectés d'une série de vols et de tentatives de larcin visant touristes et habitants. Ces incidents - en janvier et février - ont mis en lumière une nouvelle tendance criminelle dans la région, caractérisée par l'utilisation d'une moto noire sans plaque d'immatriculation.

Le premier vol signalé a eu lieu sur une plage publique début janvier, lorsqu'un téléphone portable laissé sur le sable pendant une baignade a disparu. Quelques semaines plus tard, un jeune étudiant a été victime d'un vol à main armée sur un chemin menant à une zone commerciale. Deux individus sur une moto noire se sont fait passer pour des policiers, et l'ont contraint à leur remettre son portefeuille et son téléphone avant de prendre la fuite. Le 3 février, une tentative de vol a été rapportée sur une autre plage de Grand-Baie. Une femme a tenté de s'emparer d'un sac posé sur le sable, mais grâce à l'intervention d'un témoin, l'objet a été récupéré et les suspects ont réussi à fuir.

Alertée par ces incidents répétés, la Division Crime Intelligence Unit (DCIU) du Nord a lancé une enquête approfondie. L'analyse des images de vidéosurveillance et le suivi de mouvements suspects ont permis d'identifier un duo opérant sur une moto noire sans plaque d'immatriculation. Une opération de surveillance a donc été organisée le 3 février à la route Vingt-pieds et à Pointeaux-Canonniers. Elle a abouti à l'interception d'une moto de marque Magnum, dont le châssis et le moteur avaient été falsifiés, et à l'arrestation de Clarel Rima et Juliana Juliette, qui correspondaient parfaitement aux descriptions.

Lors de leur audition, ils ont reconnu leur implication dans les incidents et indiqué l'emplacement où ils avaient dissimulé le butin. Plusieurs objets ont été récupérés, dont des téléphones portables, montres, sacs et devises étrangères. Ils ont également admis avoir volé la moto utilisée pour commettre les délits. Ils ont été remis à la Criminal Investigation Division (CID) de GrandBaie avec les objets saisis pour une enquête complémentaire. Cette opération démontre l'efficacité de la collaboration entre la DCIU et la CID dans la lutte contre la criminalité ciblant touristes et résidents. Elle alerte aussi sur la vigilance nécessaire dans les zones touristiques du nord de l'île.