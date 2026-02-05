Cote d'Ivoire: Songon - Un camion en panne de vitesse recule et tue un motocycliste

Un grave accident de la circulation s'est produit ce mercredi 4 février 2026, en face du nouveau camp du Groupement mobile d'intervention (Gmi), dans la commune de Songon. Le drame a impliqué un camion de type Kia transportant du matériel de construction, notamment des carreaux, en direction de Songon-Agban. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de deux blessés graves.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, le véhicule était en train de gravir une pente située juste après le camp lorsque le conducteur a tenté de changer de vitesse. Malheureusement, la manœuvre aurait échoué, entraînant une perte de puissance du camion.

Le poids lourd se serait alors mis à reculer brutalement sur plusieurs centaines de mètres. Pris de vitesse dans cette marche arrière incontrôlée, le camion a fini par se renverser sur le bas-côté, à proximité des installations électriques.

Dans sa course, le véhicule a percuté un poteau électrique, provoquant d'importants dégâts matériels. Toute la cargaison transportée s'est retrouvée dispersée sur la chaussée, compliquant davantage la circulation sur cet axe très fréquenté.

Le drame a été aggravé par l'implication d'un motocycliste, violemment heurté par le camion lors de son recul. Selon un témoin, la moto a été totalement écrasée et le conducteur est décédé sur le coup.

Alertées, les forces de police de Gmi ainsi que des éléments de la brigade de gendarmerie se sont rapidement rendus sur les lieux pour procéder au constat d'usage et sécuriser la zone. La circulation a été temporairement régulée afin d'éviter un suraccident.

Le chauffeur du camion ainsi qu'un apprenti , grièvement blessés, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et évacué vers un centre de santé. Le corps de la victime décédée a également été enlevé.

Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique.