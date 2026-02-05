Ils observent, écoutent, alertent, souvent dans l'ombre, toujours au service de la Nation. Ce mercredi 4 février 2026, au Plateau, le Gouvernement a braqué les projecteurs sur ces femmes et ces hommes qui veillent au quotidien sur la cohésion sociale.

À l'initiative du ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, la première édition des Awards du Meilleur Moniteur d'Alerte Précoce a consacré les acteurs clés d'un mécanisme devenu stratégique pour la paix durable en Côte d'Ivoire.

Organisée à travers l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (Oscs), cette cérémonie a récompensé l'excellence dans la collecte et la remontée de l'information sociale, pilier de l'alerte précoce et de l'aide à la décision publique.

« En vous engageant volontairement, vous posez un acte hautement citoyen. Grâce à vous, l'État peut être informé, parfois en temps réel, de ce qui se passe jusque dans les localités les plus reculées », a souligné la ministre Myss Belmonde Dogo, saluant un engagement bénévole « exigeant, rigoureux et indispensable ».

Au palmarès national, Quist Wawodé Jeannette épouse Mamo, monitrice de la zone Est (Bonoua), a été sacrée meilleure monitrice 2025. Elle est suivie de Flé Ange Patricia, deuxième, et de Yoro Isidore Lohouri, troisième. Tous ont reçu trophées et récompenses financières, aux côtés des meilleurs moniteurs des zones Centre, Nord, Sud et Ouest.

Dans un contexte marqué par des échéances électorales sensibles, la ministre a rendu un hommage appuyé aux moniteurs, qualifiés de « véritables veilleurs de la paix et de la cohésion sociale ». Leur action, a-t-elle rappelé, contribue directement à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, fondée sur la solidarité nationale et la prévention des tensions.

Forte du succès de cette première édition, Myss Belmonde Dogo a officiellement lancé la deuxième édition du concours, invitant moniteurs, jeunes et populations à s'y engager massivement. « C'est en période de paix que nous devons travailler davantage pour préserver la paix », a-t-elle insisté.

Créé en 2008, l'Oscs anime depuis 2016 un réseau de plus de 12 000 moniteurs bénévoles, véritables sentinelles de la cohésion sociale. À travers cette cérémonie, l'État réaffirme une conviction : la paix durable se construit aussi par l'écoute, la vigilance et l'engagement citoyen.

Cette cérémonie a enregistré la présence directeur général de l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (Oscs), Tiohozon Ibrahim Coulibaly.