Cote d'Ivoire: Gouméré - Un incendie ravage le temple de l'Église du christianisme céleste

Un incendie a ravagé, le mardi 27 janvier 2026, le temple de l'Église du christianisme céleste de la sous-préfecture de Gouméré, située à une trentaine de kilomètres de Bondoukou, causant d'importants dégâts matériels et plongeant la communauté chrétienne dans une profonde détresse.

Selon des témoins, aux environs de 16 h, une épaisse fumée noire s'est soudainement élevée au-dessus du toit de l'édifice. Les fidèles présents ont rapidement compris qu'elle provenait d'un incendie qui s'est propagé très vite, consumant l'ensemble du temple malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers civils de Bondoukou.

« Le feu était intense, il a tout consumé sur son passage », a déclaré le supérieur évangéliste, Bahi Zézé Jules, chargé paroissial, en décrivant l'ampleur de la catastrophe qui a frappé la paroisse.

L'honorable most évangéliste, Kacou Daniel, président du conseil paroissial, a exprimé son émotion: « Je suis arrivé et voyant la peur dans les yeux des femmes, j'ai coulé des larmes. Voir un investissement spirituel partir en fumée m'a profondément touché. Dieu seul sait pourquoi cet acte s'est produit ».

Il a rappelé que les fidèles avaient investi plusieurs millions de francs Cfa pour la construction du temple en 2024. La paroisse, installée à Gouméré pour faire grandir la foi dans la région du Gontougo, se retrouve désormais confrontée à un lourd revers.

Aussitôt informée du sinistre, le sous-préfet, Lobouhet Lou Kiéhou Mireille Bella, s'est rendue sur les lieux pour apporter sa compassion et sa solidarité aux fidèles. Elle en a profité pour sensibiliser les populations à l'importance de la vigilance et de la sécurité dans les lieux de culte.