Afrique: Fronan - Du matériel biomédical offert au centre de santé urbain

La Mutuelle pour le développement de Fronan (Mudef), a procédé, le samedi 30 janvier 2026, à la remise d'un lot de matériel médical au Centre de santé urbain (Csu) de Fronan. Cette cérémonie a eu pour cadre l'esplanade du Csu.

Selon une note d'information, le Csu a reçu du matériel biomédical d'une valeur de de trois millions de FCfa. « Ce don vise à renforcer les capacités opérationnelles du centre afin de permettre une meilleure prise en charge de qualité des populations par le personnel soignant », a justifié, Dr Paul Kévin Nanfouhoro, président de la Mudef.

Réceptionnant le matériel, Dr Jean-Claude Lahgnon Karamoko, directeur départemental de la santé de Katiola, a traduit toute sa reconnaissance au Mudef pour cet appui. Il a par la suite promis que le personnel en fera bon usage pour répondre aux besoins des populations.

« Le but, c'est que ce matériel puisse durer dans le temps pour une meilleure santé des populations », a-t-il déclaré. Ce matériel biomédical qui est destiné au bloc de gynécologie est composé, notamment de grands champs troués, tabliers, d'alèzes, de boîtes d'accouchement et de paquets de calottes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Mudef a saisi ladite cérémonie pour célébrer Louis-Adolphe Koffi Adingra, sous-préfet de Fronan, pour ses nombreuses actions qui ont favorisé le développement et la paix sociale. Et surtout, la lutte acharnée qu'il a menée contre l'orpaillage clandestin. C'est en reconnaissance de toutes ces actions qu'au nom de la mutuelle et de la population, Dr Paul Kévin Nanfouhoro lui a remis un tableau.

Satisfait, le sous-préfet de Fronan a réaffirmé son engagement à poursuivre sa mission républicaine, sous l'autorité du préfet de région du Hambol, préfet du département de Katiola, Konan Ohoulo Kouassi Brah Juliette. « Je dédie l'honneur fait à ma modeste personne à l'ensemble de mes administrés », a souligné Louis-Adolphe Koffi Adingra.