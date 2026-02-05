Cote d'Ivoire: Conseil des ministres - Accélération digitale, grands projets miniers et cap sur le PND 2026-2030

Réuni ce mercredi 4 février 2026 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence du Chef de l'État Alassane Ouattara, le Conseil des ministres a examiné plusieurs dossiers majeurs touchant à la transformation numérique, au développement du secteur extractif et aux grandes orientations économiques de la Côte d'Ivoire pour les prochaines années.

Parmi les décisions phares, le gouvernement a adopté un décret ratifiant un accord de prêt de 128,6 millions d'euros (plus de 84 milliards FCFA) conclu avec l'Association Internationale de Développement (AID). Ce financement permettra de lancer la première phase du Projet d'Accélération Digitale en Côte d'Ivoire (PADCI), destiné à renforcer l'accès inclusif à l'internet haut débit et aux services numériques, notamment dans les secteurs sociaux.

Le projet prévoit aussi la mise en place d'agences numériques, des cadres de gouvernance de l'intelligence artificielle ainsi que le développement de compétences ciblant particulièrement les jeunes et les femmes.

Le Conseil a également adopté plusieurs décrets relatifs au secteur minier, avec l'attribution de permis de recherche et d'exploitation aurifère à différentes sociétés. Deux projets d'exploitation d'or, représentant des investissements de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, devraient générer des milliers d'emplois directs durant les phases de construction et d'exploitation.

Dans le domaine énergétique, deux décrets ont été pris pour modifier et approuver des avenants liés à la convention de concession de la centrale thermique à cycle combiné de 372 MW de Songon, dans le cadre de la promotion des investissements privés dans l'électricité.

Sur le plan pétrolier, le gouvernement a donné son accord pour l'octroi d'une autorisation de reconnaissance à la société Esso (ExxonMobil) sur trois blocs offshore, en vue de négocier d'éventuels contrats de partage de production.

Enfin, le Conseil a adopté une communication sur le Plan National de Développement (PND) 2026-2030, qui ambitionne de porter la Côte d'Ivoire vers un développement inclusif et durable, avec une croissance moyenne projetée de 7,2% et un investissement global estimé à plus de 114.000 milliards FCFA.