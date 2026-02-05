Cote d'Ivoire: Handball - L'Injs et l'Académie Akwaball s'unissent pour la formation des jeunes talents

4 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

L'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) et l'Académie Akwaball ont conclu un partenariat visant à renforcer la formation et l'encadrement des jeunes handballeurs. La cérémonie de signature de ce partenariat s'est tenue le 22 janvier 2026, dans la salle de conférence de l'institut, sise à Abidjan-Marcory.

D'un côté, l'Injs, institution de référence dans la formation des cadres du sport en Côte d'Ivoire, et de l'autre, l'Académie Akwaball, structure dynamique dédiée à l'éclosion des futures pépites de la petite balle.

Cette académie est constituée de Handball Objectif et de DK Coeur Afrique, présidée par l'ex-international ivoirien Daouda Karaboué, aujourd'hui entraîneur des gardiens de l'équipe de handball de France. Ces entités sont reconnues pour leur engagement en faveur de la promotion du sport, notamment le handball, en tant qu'outil d'éducation, d'inclusion sociale et de développement personnel.

Ce partenariat stratégique prévoit de renforcer la détection, la formation et l'encadrement des jeunes handballeurs, en mettant l'accent sur l'excellence sportive, l'éducation et le développement humain. Il s'inscrit dans le cadre de la création d'un centre de formation dédié aux jeunes talents du handball.

Les documents ont été paraphés par le directeur général de l'Injs, Habib Anzoumana Sanogo, et le président de l'Académie Akwaball, Ibrahim Coulibaly. « Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la mission de l'Injs, qui est la promotion du sport, de la jeunesse et d'une formation de qualité », a déclaré le directeur général.

De son côté, Ibrahim Coulibaly s'est réjoui de cette union, tout en exprimant sa gratitude à l'Injs, et particulièrement à son directeur général, pour son engagement constant en faveur du développement du sport en Côte d'Ivoire.

