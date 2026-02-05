Cote d'Ivoire: Anyama - Il revient sur les lieux de son premier vol... et tombe dans les filets de la police

4 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À Anyama, dans l'ancien corridor, la tentative de récidive d'un employé d'usine s'est soldée par une arrestation.

Le 17 novembre dernier, les responsables d'une usine de café découvrent avec stupeur qu'une intrusion nocturne a été perpétrée dans leurs locaux. Le préjudice est important : 2 300 000 francs CFA ont été dérobés. Une plainte est aussitôt déposée au commissariat d'Anyama, entraînant l'ouverture d'une enquête.

Les investigations s'intensifient rapidement. Relevés d'empreintes digitales, intervention de la police scientifique et mise sous surveillance du site sont engagés. Très vite, les soupçons se portent sur B. J. P., âgé de 34 ans, employé de l'usine, dont la disparition soudaine attire l'attention des enquêteurs.

Pendant près de deux mois, l'enquête semble piétiner, jusqu'à un retournement aussi inattendu qu'imprudent. Le dimanche 1er février, jour où l'usine est normalement fermée, le suspect revient sur les lieux. Il force de nouveau l'entrée et s'empare de 296 000 francs CFA. Mais cette fois, un appel anonyme alerte la police.

Les agents du commissariat d'Anyama interviennent rapidement et interpellent l'individu sur place. Les vérifications confirment son identité. Confronté aux éléments réunis par les enquêteurs, B. J. P. passe aux aveux, reconnaissant être l'auteur des deux vols avec effraction.

Sur instruction du Procureur de la République, il est conduit, le 2 février, au parquet d'Abobo, où il devra répondre de ses actes devant la justice.

