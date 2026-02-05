Cote d'Ivoire: Élection Unjci - Marie Laure N'Goran bâtit son projet de mandature sur cinq piliers

4 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marina Zegbehi

La journaliste Marie-Laure N'Goran, candidate à la présidence de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), a officiellement lancé sa campagne, le 3 février, à la Maison de la presse, au Plateau.

La journaliste a profité de cette sortie publique pour dérouler les grandes lignes de son programme de mandature, structuré autour de cinq piliers qui sont : l'union, le social, la formation, la bonne gouvernance et les grands chantiers.

Face à ses confrères et consoeurs, Marie-Laure N'Goran a exposé une vision inclusive et d'union au sein de la corporation. Selon la candidate, l'accent sera mis sur le renforcement de la cohésion entre les journalistes.

« Pour moi, l'union fait la force. C'est uniquement en travaillant ensemble, dans la solidarité et la synergie, que les journalistes pourront relever les défis actuels de la profession et aller réellement loin. Il faut être proche des journalistes, partager leurs réalités et leurs difficultés. C'est la meilleure façon de traduire une confraternité réelle et active au-delà des discours », a-t-elle souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet social, deuxième pilier de son programme, vise la mise en place d'un mécanisme d'assistance d'urgence au profit des journalistes. Selon la candidate, ces dispositifs permettront non seulement de mieux les protéger , mais aussi de leur offrir des outils concrets pour faire face aux situations critiques et développer des projets viables en partenariat avec des acteurs stratégiques.

Marie-Laure N'Goran projette également une Unjci fortement axée sur la formation, troisième pilier de sa vision. À ce titre, le projet « Jeune Plume » ciblera les journalistes âgés de 20 à 40 ans, à travers des formations renforcées, des stages d'imprégnation et l'octroi de bourses d'études.

La bonne gouvernance, quatrième pilier, reposera sur la transparence. La journaliste entend instaurer une gestion claire afin de renforcer la crédibilité de l'Unjci auprès de ses partenaires.

Le cinquième pilier, consacré aux grands chantiers, prévoit des projets structurants, dont la création d'un hôpital dédié aux journalistes, qui constituera l'une de ses premières actions en cas d'élection. Elle ambitionne également la transformation de la Maison de la Presse en un véritable espace de vie professionnelle et culturelle.

Autrefois journaliste de terrain devenue, au fil des années, une figure reconnue et respectée, selon elle, Marie Laure a parfaitement connaissance des difficiles réalités de la corporation.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.