Cote d'Ivoire: Élection Unjci - Marie Laure N'Goran bâtit son projet de mandature sur cinq piliers

La journaliste Marie-Laure N'Goran, candidate à la présidence de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), a officiellement lancé sa campagne, le 3 février, à la Maison de la presse, au Plateau.

La journaliste a profité de cette sortie publique pour dérouler les grandes lignes de son programme de mandature, structuré autour de cinq piliers qui sont : l'union, le social, la formation, la bonne gouvernance et les grands chantiers.

Face à ses confrères et consoeurs, Marie-Laure N'Goran a exposé une vision inclusive et d'union au sein de la corporation. Selon la candidate, l'accent sera mis sur le renforcement de la cohésion entre les journalistes.

« Pour moi, l'union fait la force. C'est uniquement en travaillant ensemble, dans la solidarité et la synergie, que les journalistes pourront relever les défis actuels de la profession et aller réellement loin. Il faut être proche des journalistes, partager leurs réalités et leurs difficultés. C'est la meilleure façon de traduire une confraternité réelle et active au-delà des discours », a-t-elle souligné.

Le projet social, deuxième pilier de son programme, vise la mise en place d'un mécanisme d'assistance d'urgence au profit des journalistes. Selon la candidate, ces dispositifs permettront non seulement de mieux les protéger , mais aussi de leur offrir des outils concrets pour faire face aux situations critiques et développer des projets viables en partenariat avec des acteurs stratégiques.

Marie-Laure N'Goran projette également une Unjci fortement axée sur la formation, troisième pilier de sa vision. À ce titre, le projet « Jeune Plume » ciblera les journalistes âgés de 20 à 40 ans, à travers des formations renforcées, des stages d'imprégnation et l'octroi de bourses d'études.

La bonne gouvernance, quatrième pilier, reposera sur la transparence. La journaliste entend instaurer une gestion claire afin de renforcer la crédibilité de l'Unjci auprès de ses partenaires.

Le cinquième pilier, consacré aux grands chantiers, prévoit des projets structurants, dont la création d'un hôpital dédié aux journalistes, qui constituera l'une de ses premières actions en cas d'élection. Elle ambitionne également la transformation de la Maison de la Presse en un véritable espace de vie professionnelle et culturelle.

Autrefois journaliste de terrain devenue, au fil des années, une figure reconnue et respectée, selon elle, Marie Laure a parfaitement connaissance des difficiles réalités de la corporation.