Cote d'Ivoire: Présidence de l'Unjci - Franck Ettien présente son programme à la presse

Le candidat de la liste « Ensemble pour une union forte, solidaire et responsable », Franck Ettien, a organisé le mercredi 4 février 2026, un déjeuner de presse marquant le lancement officiel de sa campagne pour la présidence de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci). La rencontre s'est tenue à la Maison de la presse, au Plateau.

À l'entame de la cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire des journalistes disparus, suivie de l'exécution de l'hymne national, L'Abidjanaise, en l'honneur de notre cher Côte d'Ivoire.

Dans ce moment solennel, le maître de cérémonie a présenté à l'auditoire les membres de l'équipe du candidat, parmi lesquels figuraient Adama Koné (directeur général adjoint de Fraternité Matin) et Marcelle Aka (Super Ébony 2020). Avec les expériences acquises au sein des précédents bureaux de l'Unjci, Franck Ettien s'est dit convaincu de disposer des prérequis nécessaires pour diriger efficacement l'Union.

L'un de ses principaux objectifs est de redorer l'image du métier de journaliste. « Je me tiens aujourd'hui devant vous avec humilité, mais aussi avec une conviction profonde : le journaliste ivoirien mérite davantage de reconnaissance et de meilleures conditions de travail », a-t-il déclaré.

Son programme se décline autour de cinq axes majeurs, à savoir : l'amélioration des conditions de vie, de travail et d'exercice du métier de journaliste ; le renforcement de la protection sociale et du bien-être des journalistes ; la mise en œuvre d'actions phares et innovantes ; la gouvernance de l'Union et la question de la subvention de l'Etat et enfin la prise de l'opinion à témoin à travers des engagements solennels.

S'il est élu président de l'Unjci, Franck Ettien ambitionne de faire du journalisme ivoirien un métier d'excellence, respecté, protégé et valorisé, tout en replaçant le journaliste au coeur de son métier.

Prenant la parole, Marcelle Aka (Super Ébony 2020) a salué la forte mobilisation autour du candidat et lui a réaffirmé son soutien total. « Je m'engage à ses côtés pour sa résilience et son engagement au travail », a-t-elle déclaré.

De son côté, Aboubacar Cidiq (représentant des jeunes journalistes) s'est exprimé en ces termes : « Nous, jeunes journalistes, nous nous engageons avec lui pour son leadership éclairé et parce qu'il connaît nos réalités ». Il a ainsi témoigné du soutien des jeunes journalistes à la candidature de Franck Ettien. Ce fut un moment d'échanges empreint de fortes émotions. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille.