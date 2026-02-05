Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) à sa 1326e réunion tenue le 23 janvier 2026, portant communication actualisée sur la situation en République du Soudan du Sud.

The Peace and Security Council,

Rappelant toutes ses décisions et déclarations antérieures sur la situation au Soudan du Sud, notamment le Communiqué [PSC CPS/PR/COMM. 1308.1 (2025)] adopté à sa 1308e réunion tenue le 28 octobre 2025, le Communiqué [PSC/PR/COMM.1297 (2025)] adopté à sa 1297e réunion tenue le 15 août 2025, le Communiqué [PSC/PR/COMM.1283 (2025)] adopté à sa 1283e réunion tenue le 12 juin 2025, le Communiqué [PSC/PR/COMM.1265 (2025)] adopté à sa 1265e réunion tenue le 18 mars 2025, ainsi que le Communiqué de presse [PSC/PR/BR.1270 (2025)] adopté à sa 1270e réunion tenue le 31 mars 2025;

Profondément préoccupé par la lenteur de la mise en oeuvre de l'Accord revitalisé sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud (R-ARCSS), et ayant présent à l'esprit les tâches transitoires essentielles qui restent à accomplir dans les délais prolongés, c'est-à-dire au plus tard en février 2027 ;

Réitérant l'engagement indéfectible de l'UA, en tant que garante de l'Accord revitalisé sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud (R-ARCSS), signé le 12 septembre 2018, à soutenir sa mise en oeuvre intégrale ; réaffirmant la solidarité de l'UA avec le peuple et le gouvernement de la République du Soudan du Sud dans leurs aspirations légitimes à rétablir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durables dans leur pays, ce qui profitera considérablement à la région de la Corne de l'Afrique et au continent africain dans son ensemble ;

Prenant note de l'allocution d'ouverture de S.E. l'Ambassadeur Jean-Léon Ngandu Illunga, Représentant permanent de la République démocratique du Congo (RDC) auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois de janvier 2026, de la déclaration liminaire de S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité ; prenant également note des déclarations des représentants de la République du Soudan du Sud en tant que pays concerné, et de la République d'Afrique du Sud en tant que présidente du Comité ad hoc de haut niveau de l'UA sur le Soudan du Sud (C5), ainsi que des déclarations des représentants de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), de la Commission mixte de suivi et d'évaluation reconstituée (R-JMEC) et des Nations Unies ; et

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :

1. Se déclare profondément préoccupé par la lenteur de la mise en oeuvre du R-ARCSS et par les cas de violation du cessez-le-feu qui ont été signalés, notamment les bombardements aériens généralisés et les affrontements entre les signataires de l'Accord revitalisé de 2018 sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud (R-ARCSS) ; et, dans ce contexte, appelle à la cessation immédiate et inconditionnelle de toutes les hostilités ;

2. Exprime également sa profonde préoccupation quant à la détérioration de la situation humanitaire résultant de l'afflux de réfugiés en provenance du Soudan, de la situation d'insécurité qui persiste dans le pays et des effets néfastes du changement climatique ; exige que les belligérants garantissent un accès humanitaire sans entrave aux populations touchées ; et appelle toutes les agences humanitaires à poursuivre leurs efforts en vue de remédier à cette situation ;

3. Exprime en outre sa profonde préoccupation quant aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été signalées, notamment les violences sexuelles, les détentions arbitraires et les exécutions extrajudiciaires, et prévient fermement que les auteurs de ces atrocités répondront de leurs actes odieux ;

4. Souligne qu'il ne peut y avoir de solution militaire viable aux défis auxquels le pays est confronté et que le R-ARCSS reste le seul cadre global et viable pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement durables au Soudan du Sud ;

5. Exhorte vivement les dirigeants politiques du Soudan du Sud à réaffirmer leur engagement en faveur du dialogue et de la recherche d'un consensus afin d'éviter l'effondrement total du processus de paix ;

6. Appelle le Gouvernement d'union nationale de transition reconstitué (RTGoNU) à se reconstituer conformément aux dispositions du R-ARCSS, à accélérer la mise en oeuvre des tâches transitoires en suspens dans la lettre et l'esprit du R-ARCSS, et à respecter strictement ses dispositions, y compris en maintenant la primauté de l'accord ;

7. Souligne qu'il convient de privilégier l'organisation des élections d'ici décembre 2026 afin de répondre à l'aspiration du peuple sud-soudanais de mettre fin à la période de transition au plus tard en février 2027, et invite toutes les parties à participer à ce processus électoral ;

8. Souligne la nécessité d'apporter un soutien concret aux institutions sud-soudanaises chargées de l'élaboration de la Constitution, de la réalisation du recensement et des processus électoraux, notamment la Commission électorale nationale (NEC), afin d'assurer le bon déroulement des élections dans le pays ;

9. Souligne la nécessité impérieuse pour le RTGoNU, avec le soutien de la Commission de l'UA, d'accélérer la mise en place du Tribunal hybride pour le Soudan du Sud afin d'enquêter et, si nécessaire, de poursuivre toutes les personnes reconnues coupables de crimes commis pendant la période de transition ;

10. Salue les efforts de médiation de l'IGAD et également les efforts déployés par le Comité ad hoc de haut niveau de l'UA pour le Soudan du Sud (C5) sous la direction de la République d'Afrique du Sud, y compris la récente visite ministérielle à Juba, qui s'est déroulée les 14 et 15 janvier 2026, et attend avec intérêt le rapport de cette visite ;

11. Accueille favorablement l'offre de la République d'Afrique du Sud, en tant que présidente du C-5, d'accueillir une retraite politique des parties signataires du R-ARCSS ; et attend avec intérêt la tenue d'un sommet C-5 Plus en marge de la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA qui se tiendra à Addis-Abeba en février 2026 ; et encourage vivement toutes les parties à participer auxdits sommet et retraite ;

12. Félicite par ailleurs le Groupe des sages de l'UA pour son engagement continu au Soudan du Sud, et la Commission mixte de suivi et d'évaluation reconstituée (R-JMEC) pour avoir continué à suivre et à évaluer la mise en oeuvre du R-ARCSS sous les auspices de l'IGAD ;

13. Souligne la nécessité d'une collaboration soutenue et harmonisée de l'IGAD, de l'UA et des Nations Unies avec le gouvernement de transition du Soudan du Sud afin de maintenir le fragile processus de paix en vie en veillant à un règlement à l'amiable de l'impasse politique et sécuritaire actuelle, y compris la libération du Premier vice-Président et de tous les autres détenus politiques afin de faciliter un dialogue constructif et le retour à la mise en oeuvre du R-ARCSS ;

14. Appelle les parties à l'Accord de paix revitalisé à privilégier avant tout les intérêts supérieurs du peuple du Soudan du Sud et à :

i. adopter une approche axée sur les personnes ;

ii. s'abstenir de toute action susceptible de contribuer à l'escalade des tensions, y compris les discours et les idéologies de haine ;

iii. renouveler leur engagement en faveur de l'inclusion politique ;

iv. cesser toute action unilatérale et toute forme d'hostilité ;

v. engager un dialogue inclusif véritable ;

vi. réactiver les mécanismes de mise en oeuvre de l'Accord de paix revitalisé ; et

vii. respecter pleinement le Cessez-le-feu permanent et les arrangements sécuritaires transitoires.

15. Encourage la participation significative des femmes et des jeunes à tous les niveaux de la vie sociale et politique au Soudan du Sud ;

16. Souligne l'importance d'intensifier la mobilisation des ressources et le soutien logistique afin de faciliter la mise en oeuvre rapide des tâches essentielles du R-ARCSS, notamment l'achèvement de l'unification des forces, l'élaboration de la constitution permanente et les préparatifs des élections qui doivent être organisées en décembre 2026, et dans ce contexte, demande à la Commission de l'UA de fournir le soutien nécessaire ; et appelle les partenaires internationaux à rester unis et engagés à soutenir la mise en oeuvre des aspects restants du R-ARCSS ;

17. Exprime également sa profonde préoccupation quant à la détérioration de la situation humanitaire résultant de l'afflux de réfugiés en provenance du Soudan, de la situation d'insécurité persistante dans le pays et des effets néfastes du changement climatique ; exige que les belligérants garantissent un accès humanitaire sans entrave aux populations touchées ; et appelle toutes les agences humanitaires à poursuivre leurs efforts pour remédier à cette situation ;

18. Demande à la Commission de l'UA de continuer à fournir un soutien technique, notamment dans les domaines du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration (DDR), de la réforme du secteur de la sécurité (RSS), de l'élaboration de la constitution, de la justice transitionnelle, du recensement de la population, entre autres, afin de faciliter la mise en oeuvre rapide de toutes les tâches transitoires en suspens ;

19. Réitère sa demande au Président de la Commission de nommer d'urgence un Haut Représentant pour le Soudan du Sud afin de soutenir le processus de paix ;

20. Réitère également sa demande à la Commission de l'UA de mettre à disposition les ressources nécessaires pour permettre au bureau de liaison de l'UA au Soudan du Sud de s'acquitter efficacement de son mandat ; et

21. Décide de rester activement saisi de la question.