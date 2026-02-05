Gabon: Recensement Général de la Population et des Logements - La phase de dénombrement suit son cours

Le Directeur du Bureau Central du Recensement Général de la Population et des Logements (DBCR/RGPL), Noel Moussavou, a annoncé le lancement officiel de la phase de dénombrement du RGPL sur l'ensemble du territoire national.

Le dénombrement du Recensement Général de la Population et des Logements suit bien son cours, avait annoncé le Directeur du Bureau central du Recensement, Noel Moussavou.

Objectifs de l'opération :

Recueillir des informations exhaustives sur les personnes vivant au Gabon et les logements qu'elles occupent ;

Respecter les règles de confidentialité et ne faire aucune distinction ni exclusion.

Cette phase constitue "le cœur opérationnel du recensement" et s'inscrit dans les orientations du Gouvernement de la République, sous la coordination du Vice-Président du Gouvernement.