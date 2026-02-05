Le Congrès des États-Unis a officiellement renouvelé la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) jusqu'au 31 décembre 2026. Cette décision permet à la République démocratique du Congo de continuer à exporter plus de 6 000 produits vers le marché américain sans droits de douane.

Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a salué mercredi 4 février ce qu'il qualifie de « signal fort » pour la diversification de l'économie nationale. Pour le gouvernement, ce renouvellement marque la reconnaissance des efforts de réforme entrepris par Kinshasa.

La RDC dispose d'une liste de 26 produits prioritaires éligibles aux préférences commerciales américaines. Julien Paluku exhorte les opérateurs économiques, particulièrement ceux du secteur agro-industriel, à se mobiliser pour conquérir ce marché de grande consommation.

« Nous lançons un appel à nos opérateurs économiques : le cacao, le café, l'huile de palme et bien d'autres produits sont concernés. Cela permet à nos populations de revenir aux sources, de revenir aux champs pour cultiver davantage. Aujourd'hui, le marché américain est à la disposition des Congolais pour écouler leurs produits », a déclaré le ministre.

Port de Banana : fin de la première phase fin 2026

Parallèlement à cette annonce diplomatique, le ministre du Commerce extérieur a fait le point sur les grandes infrastructures de transport, essentielles pour acheminer ces exportations. En marge de sa mission à Dubaï, il a rencontré les dirigeants de DP World, le concessionnaire du port en eau profonde de Banana.

Selon les assurances reçues du Chairman de l'entreprise, les travaux progressent conformément au calendrier :

Échéance : Fin de l'année 2026 pour l'achèvement de la première phase.

Impact : Accostage des premières cargaisons et fluidification du flux commercial entre la RDC et le reste du monde.

Enjeu : Réduire la dépendance aux ports des pays voisins et booster la compétitivité des produits congolais à l'export.

Vers le Forum AGOA à Kinshasa

Ce renouvellement intervient alors que la RDC se prépare à accueillir le prochain Forum AGOA. Pour les experts, la combinaison de cet accès préférentiel au marché américain et la mise en service prochaine du port de Banana pourrait marquer un tournant dans la balance commerciale du pays, traditionnellement déficitaire hors secteur minier.