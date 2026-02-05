Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi et le président d'Exim Bank discutent à Washington des minerais critiques et du projet Inga

5 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

En séjour aux États-Unis, le Président Félix Tshisekedi a eu un entretien stratégique mercredi 4 février avec John Jovanovic, président d'Export-Import Bank of the United States (Exim Bank).

Au cœur de ce tête-à-tête : le financement de grands projets d'infrastructures et la sécurisation des chaînes de valeur pour les minerais critiques congolais, rapporte la présidence de la RDC.

Cette rencontre s'inscrit dans la foulée du renforcement du partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington, visant à transformer le potentiel naturel de la RDC en levier de développement industriel.

L'un des points majeurs de la discussion a porté sur la commercialisation des minerais dits « critiques » (cobalt, lithium, cuivre), essentiels à la transition énergétique mondiale. Contrairement aux schémas classiques d'exportation brute, le Chef de l'État a insisté sur :

La transformation locale : Créer de la valeur ajoutée sur le sol congolais avant exportation.

Les chaînes de valeurs industrielles : Développer des usines capables de transformer ces ressources pour générer des emplois locaux.

Corridor de Lobito et barrage d'Inga

Outre le secteur minier, les échanges ont porté sur deux projets d'infrastructures jugés « structurants » pour l'Afrique centrale, pour lesquels l'appui financier américain est sollicité :

Le Corridor de Lobito : Ce projet ferroviaire doit relier les zones minières de la RDC et de la Zambie au port de Lobito en Angola, facilitant ainsi l'accès aux marchés occidentaux.

Le Grand Inga : Le barrage hydroélectrique d'Inga reste une priorité pour Kinshasa. Le soutien d'Exim Bank pourrait accélérer la mobilisation des capitaux nécessaires pour répondre aux besoins énergétiques de l'industrie minière et des populations.

Cette offensive diplomatique et économique à Washington intervient alors que la RDC cherche à diversifier ses partenaires financiers et à réduire sa dépendance aux capitaux venus d'Asie, tout en consolidant son ancrage dans la sphère économique atlantique.

