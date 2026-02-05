Congo-Brazzaville: Le ramassage des déchets à Brazzaville et à Pointe-Noire en voie d'être modernisé

Le ministre de l'Assainissement urbain, Juste Désiré Mondelé, a présidé, le 4 février, une réunion avec les autorités déconcentrées et décentralisées. Au cœur des échanges, la volonté de mettre fin au système de collecte des déchets à Brazzaville et Pointe-Noire par brouettes et pousse-pousse au profit d'un matériel plus moderne.

La fin prochaine de la collecte des déchets par pousse-pousse et brouettes dans les deux principales villes du pays se précise. C'est l'un des points saillants de la séance de travail qui a réuni les administrateurs-maires et les vice-maires de ces deux villes ainsi que des experts techniques, suite aux propositions de deux sous-commissions mises en place récemment. Leur mission consiste à élaborer des initiatives concrètes pour moderniser l'ensemble de la chaîne de collecte, avec pour objectif ultime l'amélioration du cadre de vie des citoyens.

Les membres de ces deux instances (Dédiées respectivement au financement et à l'organisation) sont appelés à poursuivre leurs réflexions pour formuler des propositions applicables à court terme. Il s'agit notamment d'identifier des mécanismes de financement pérennes et de structurer le déploiement technique de la modernisation dans les deux métropoles.

Juste Désiré Mondelé, tout en saluant la qualité des travaux présentés, a exhorté les participants à redoubler d'efforts et à faire preuve de pragmatisme. L'accent doit désormais être mis sur la phase de transition où les commissions devront étudier minutieusement la faisabilité et l'efficacité opérationnelle des nouvelles mesures avant leur mise en œuvre effective.

La gestion des déchets ménagers à Brazzaville et à Pointe-Noire demeure, à ce jour, un défi majeur et un véritable casse-tête pour les autorités congolaises.