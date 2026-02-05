Congo-Brazzaville: Modernisation des voiries urbaines - Juste Désiré Mondelé inspecte les chantiers de Brazzaville

Le ministre en charge de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier a effectué, le 4 février, une descente de terrain pour évaluer l'état d'avancement des travaux de réhabilitation dans plusieurs arrondissements de la capitale. Entre satisfaction technique et promesse de livraison imminente, le gouvernement réaffirme sa volonté de transformer durablement le paysage urbain.

Accompagné d'une importante délégation de techniciens, le ministre Juste Désiré Mondelé a entamé sa ronde par le premier arrondissement, Makélékélé. Sur l'avenue Boueta Mbongo qui se métamorphose, il s'est entretenu avec les ouvriers et les responsables administratifs pour s'assurer du respect des cahiers de charges.

La délégation a ensuite mis le cap sur Bacongo (2e arrondissement), précisément sur l'avenue des 3 Francs, avant de rejoindre la rue Mbochi à Poto-Poto. Sur ce site, le chantier est largement avancé. La visite s'est clôturée par les avenues de la Tsiémé (Ouenzé) et de l'Intendance (Talangaï), où les travaux affichent un taux de réalisation très avancé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les zones, les voiries bénéficieront soit d'un bitumage classique, soit d'un pavage, complété systématiquement par l'installation de l'éclairage public. Le projet mise sur la main-d'œuvre locale. Dans chaque quartier, ce sont les jeunes riverains qui sont prioritairement recrutés, favorisant ainsi l'insertion économique directe.

«Nous sommes très contents de la qualité du travail qui se fait. Dans les prochains jours, nous pourrons circuler aisément car ces voiries seront équipées et éclairées », a indiqué le ministre Juste Désiré Mondelé.

Répondant aux doléances de la population, le ministre a souligné que ces travaux font suite aux instructions directes du chef de l'État. Conscient des désagréments (Bruit, poussière, tracasseries de transport), il a tenu à rassurer les usagers.

Simultanément, les chantiers progressent au même rythme à Brazzaville et à Pointe-Noire et leur fin est prévue pour le mois prochain. Le ministre a martelé qu'aucun chantier ne sera abandonné. « Il n'y aura pas d'éléphant blanc», a-t-il promis.

Après l'opération de libération du domaine public lancée en fin d'année dernière, cette phase de reconstruction marque une étape décisive pour le développement local. Les travailleurs, quant à eux, affichent un optimisme certain face à la rapidité et au professionnalisme de l'exécution sur le terrain.