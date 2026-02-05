Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Youth League UEFA)

5 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Youth League, 16e de finale

Les U19 du PSG écrasent leurs homologues du Dinamo Minsk 4-0. Un succès qui doit beaucoup à Pierre Mounguengue auteur d'un doublé en solitaire (28e) puis d'un tir à l'entrée de la surface (64e).

L'attaquant de 18 ans compte désormais 4 buts et 4 passes décisives en 6 matches dans la compétition.

C'est en revanche terminé pour l'AS Monaco, battue sur le terrain du FC Bruges (2-3). Kenan Moulangou et Nick Mokabakila étaient tous deux titulaires dans le couloir gauche. L'ailier a été remplacé à la 71e, tandis que le défenseur a joué toute la rencontre.

Stupéfaction pour Manchester City, éliminé sur le terrain des Finlandais de l'HJK Helsinski (3-3, puis 4-5 aux tirs au but). Seul Tyrone Samba était titulaire et le milieu gauche n'a pas eu son rendement habituel. Son frère Floyd, pourtant auteur d'un triplé en championnat vendredi dernier, était absent.

