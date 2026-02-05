Ile Maurice: Arvind Nilmadhub arrêté avec USD 225 000 suspects sur un compte de sa société

L'ancien directeur de Planet FM, Arvind Nilmadhub , a comparu hier devant le tribunal de Port-Louis Sud dans une affaire de blanchiment d'argent qui secoue le paysage judiciaire. Il avait été arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC) mardi en début de soirée, à la suite d'allégations concernant des transactions financières suspectes impliquant d'importantes sommes en devises étrangères. Il avait passé la nuit au centre de détention de Moka. La FCC a objecté à sa remise en liberté.

L'ex-directeur de Planet FM, 43 ans et habitant de Plaine-des-Papayes, dont le permis d'exploitation avait été révoqué par l'Independent Broadcasting Authority le 3 août 2020, est soupçonné d'avoir détenu à plusieurs reprises des fonds dont l'origine pourrait être illicite. Selon la FCC, le 9 décembre 2021, Arvind Nilmadhub aurait été en possession de USD 150 000 - soit Rs 6 967 500 au taux de change de l'époque - sur le compte bancaire d'Afribrains Holdings Ltd, dont il était le directeur. Une deuxième transaction de USD 75 000 (environ Rs 3 483 750), aurait été effectuée sur le même compte en mai 2023.

Ces montants sont au centre de deux accusations provisoires de blanchiment d'argent, sous les articles 3, 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) 2002. La FCC soutient qu'il y avait des raisons suffisantes de suspecter que ces fonds provenaient, tout ou en partie, d'activités criminelles.

Les enquêteurs indiquent que sa responsabilité en tant que directeur de la société lui conférait une obligation légale de vérifier l'origine des sommes détenues sur les comptes de l'entreprise. L'affaire implique un compte bancaire spécifique, ouvert en dollars américains à au nom d'Afribrains Holdings Ltd. Selon la FCC, la possession volontaire de ces fonds, alors que leur origine frauduleuse était plausible, constitue une infraction grave à la FIAMLA.

Cette affaire illustre la vigilance accrue de la FCC dans le suivi des transactions financières suspectes ainsi que l'attention portée à la prévention du blanchiment de capitaux. Elle intervient alors que plusieurs dossiers récents ont mis en lumière la complexité des mécanismes financiers utilisés pour déplacer des fonds douteux à travers le pays et à l'étranger, rappelant l'importance des contrôles stricts et des enquêtes rigoureuses dans le secteur bancaire et corporatif.