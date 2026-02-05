Afrique: ONU - Le Sénégal reconduit à la présidence du Comité pour les droits du peuple palestinien

4 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Selon un communiqué des Nations unies en date du 4 février 2026, le Sénégal a été reconduit à la présidence du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (CEIRPP), à l'issue de la 426e réunion tenue le 3 février au siège de l'Organisation à New York.

Le Sénégal a été reconduit à la présidence du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (CEIRPP) lors de la 426e réunion tenue le 3 février au siège des Nations Unies, à New York. Les États membres ont élu à l'unanimité l'ambassadeur Coly Seck, Représentant permanent du Sénégal auprès de l'ONU, pour diriger les travaux du Comité en 2026.

Présente à l'ouverture de la session, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a réaffirmé l'urgence de concrétiser les droits du peuple palestinien, notamment le droit à l'autodétermination, rappelant que la solution à deux États reste la seule voie vers une paix juste et durable.

