Sénégal: Ousmane Sonko déroule la feuille de route du CPI et fait le point sur la coopération marocaine

En Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko a axé sa communication sur deux séquences majeures : la préparation du prochain Conseil présidentiel de l'Investissement (CPI), prévu fin mars 2026, et le compte rendu de sa mission au Maroc, marquée par la signature de dix-sept accords de coopération.

Un CPI rénové pour accélérer l'investissement privé

Rendant compte au Chef de l'État de l'état d'avancement des préparatifs du CPI, le Premier ministre a présenté un cadre rénové de pilotage et d'orientation des investissements. Dans l'esprit de l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050, il a rappelé que l'investissement privé, national comme étranger, constitue « le moteur essentiel de la croissance, de la compétitivité, de la création d'emplois et de la souveraineté productive ».

Ousmane Sonko a souligné la dynamique ascendante des investissements privés au Sénégal, reflet d'une attractivité économique renforcée, comme l'illustrent les performances relevées par le rapport Business Ready. Pour consolider cette tendance, il a insisté sur la nécessité de renforcer le cadre de dialogue et de décision en faveur de l'investissement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le CPI rénové reposera sur une organisation institutionnelle resserrée autour de trois instances : une Session présidentielle, un Conseil interministériel et un Comité de suivi. L'objectif est clair : accélérer les réformes, lever les contraintes structurelles et orienter les flux d'investissement vers les priorités stratégiques nationales.

Parmi les livrables attendus figurent plusieurs rapports structurants : évaluation du dispositif d'incitation, état des réformes favorables à l'investissement, niveau de digitalisation des procédures, couverture territoriale et progrès industriel, ainsi que le suivi de l'initiative « Sunu Champion ». Le projet de réforme du CPI fera l'objet de concertations avec le secteur privé, tandis que l'APIX et le Secrétariat général du Gouvernement sont chargés d'en finaliser les modalités.

Coopération sénégalo-marocaine : 17 accords signés

Le Premier ministre a également rendu compte de sa participation à la 15e Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine. Dix-sept accords et mémorandums d'entente ont été signés, couvrant des secteurs stratégiques tels que l'industrie, les mines, l'agriculture, le numérique, la logistique et la formation.

En marge des travaux, des rencontres ont été tenues avec des opérateurs économiques marocains intéressés par le marché sénégalais. Ousmane Sonko a notamment visité le complexe industriel intégré de l'OCP Group, acteur majeur dans la production de phosphates.

Afin d'assurer un suivi rigoureux des engagements pris, le Premier ministre a demandé aux ministères concernés de transmettre à la Primature un plan d'actions détaillé, assorti d'un mécanisme de concertation régulière avec les partenaires marocains et les acteurs économiques nationaux.

À travers sa communication, Ousmane Sonko confirme la priorité accordée à la mobilisation de l'investissement privé et au renforcement des partenariats stratégiques pour soutenir la transformation économique du Sénégal.