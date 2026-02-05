Sénégal: Conseil des ministres - Bassirou Diomaye Faye fixe le cap sur l'eau, le rail et la santé

Réuni ce mercredi 04 février 2026 sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Conseil des ministres a été largement dominé par des orientations stratégiques touchant aux infrastructures ferroviaires, à la gouvernance de l'eau, à la lutte contre le cancer et à l'accélération de la territorialisation des politiques publiques.

Dès l'entame, le Chef de l'État a réaffirmé la priorité accordée au développement ferroviaire. « Le développement des chemins de fer constitue une priorité nationale », a-t-il déclaré, demandant « l'évaluation de l'état d'exécution des projets et réformes du secteur ». Il a insisté sur « l'urgence d'accélérer la réhabilitation et la modernisation de la ligne Dakar-Tambacounda » et sur la nécessité de « finaliser la Politique ferroviaire nationale à l'horizon 2050 ». Concernant le TER, il a instruit le gouvernement de « veiller à la mise en service de la phase II intégrant la gare de Sébikhotane » et d'« assurer la réalisation effective des plans de réinstallation des personnes affectées ».

Le repositionnement stratégique du secteur de l'Eau a constitué un autre temps fort. « Il faut finaliser les textes relatifs au Code de l'Eau et à l'Autorité de régulation du secteur », a ordonné le Président. Il a également demandé « d'accélérer l'exécution des projets d'hydraulique et d'assainissement », notamment le « Grand Transfert d'Eau », le renouvellement des forages et le développement d'unités de dessalement, tout en appelant à « actualiser la gouvernance globale et le modèle économique du secteur ».

À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, le Chef de l'État a souligné « l'urgence de renforcer la prévention et le dépistage précoce », en particulier pour les femmes et les enfants. Il a exigé « la finalisation de la construction et de l'équipement du Centre national d'Oncologie de Diamniadio » et la mise en œuvre d'« un Programme national décennal de Prévention et de Lutte contre les cancers ».

Sur le volet social et territorial, le Président a appelé à « l'accélération des programmes de résorption des abris provisoires » et à la modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires. Il a réaffirmé son attachement au désenclavement des territoires et annoncé une tournée économique à Tambacounda et Kédougou du 05 au 08 février.

Enfin, à la veille du 40e anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Anta Diop, il a invité le gouvernement à « vulgariser et perpétuer son œuvre dans les programmes scolaires et universitaires ».

Autant de directives qui traduisent une volonté d'accélération et de cohérence dans la mise en œuvre de l'Agenda Sénégal 2050.