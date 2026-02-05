Congo-Kinshasa: Fortes pluies, inondations et érosions paralysent le pays

Une forte pluie s'est abattue sur la ville de Kinshasa mercredi 4 février en fin d'après-midi et en début de soirée, avant de se poursuivre ce jeudi matin 5 février dans plusieurs communes. En quelques heures, d'importantes quantités d'eau ont provoqué des inondations sur les grandes artères et accentué les érosions dans les zones situées sur des collines.

De nombreux Kinois ont été bloqués dans leurs lieux de travail mercredi. Beaucoup ont dû parcourir de longues distances à pied, l'eau arrivant parfois jusqu'aux genoux, pour rejoindre leurs habitations.

« L'eau dans laquelle nous marchions sentait mauvais, mais nous n'avions pas de choix », a confié une habitante.

Embouteillages et dégâts matériels

La circulation a été fortement perturbée, notamment sur le boulevard du 30 juin, où de longs embouteillages ont été enregistrés. Sur l'avenue Kabambare à Barumbu, l'eau, faute de passage, s'est déversée dans les parcelles voisines, endommageant des biens acquis après plusieurs mois d'épargne. Le bourgmestre de la commune a attribué cette situation à l'obstruction du collecteur principal censé drainer l'eau vers la rivière Bitshaku-tshaku.

Routes dégradées et infrastructures menacées

À la frontière entre Bumbu et Selembao, les nids de poules se sont aggravés au croisement des avenues 24 novembre et Manifeste, obligeant à une circulation alternée. À Selembao, les érosions ont progressé sur l'avenue Putu Panzu, notamment dans les quartiers Kingu et Camping, menaçant même des postes de police récemment érigés. Dans la commune de Mont Ngafula, la rivière Budi a débordé, inondant le quartier Lutendele et détruisant tout sur son passage.

Appel à des solutions durables

Beaucoup de Kinois n'ont pu regagner leurs habitations que tard dans la soirée, après de longues souffrances, tandis que d'autres ont trouvé refuge chez des proches. Tous plaident pour que des solutions durables soient enfin mises en place afin de résoudre le problème récurrent des inondations dans la capitale congolaise.