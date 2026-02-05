Congo-Kinshasa: Attaques des drones sur Bangboka - L'assemblée provinciale de Tshopo condamne la déclaration de Corneille Nangaa

L'assemblée provinciale de la Tshopo a fermement condamné, mercredi 4 février, la déclaration publique de Corneille Nangaa, diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle l'AFC/M23 revendique explicitement les attaques de drones contre l'aéroport international de Bangboka à Kisangani, survenues les 31 janvier et 1er février dernier.

Dans un communiqué publié ce mercredi, l'organe délibérant de la Tshopo met en garde Corneille Nangaa contre toute menace ou action dirigée contre la province.

« Aucune tentative d'intimidation ou d'instrumentalisation visant à semer la terreur ne saurait être tolérée. Les auteurs, instigateurs et complices de tels actes en répondront devant l'histoire, devant la justice et devant le peuple congolais », souligne le communiqué.

Soutien aux FARDC et appel à la vigilance

L'assemblée provinciale de Tshopo rend hommage à l'engagement et au professionnalisme des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), les appelant à plus de vigilance et à poursuivre avec loyauté la neutralisation des forces négatives opérant dans la province.

Elle exhorte également la population à la vigilance, au civisme et à une pleine coopération avec les services de sécurité, tout en rejetant toute forme de soutien aux groupes armés et terroristes.

« La ville de Kisangani n'est ni une zone d'expérimentation, ni une base de projection de la violence », rappelle le communiqué de l'organe délibérant de Tshopo.

Renforcement des mesures de sécurité

Enfin, l'Assemblée provinciale plaide auprès des instances compétentes pour un renforcement des mesures de sécurité autour des sites stratégiques et sensibles, en particulier les installations militaires et aéroportuaires de Kisangani, afin de prévenir toute tentative de déstabilisation et des actes de sabotage.

L'aéroport de Bangboka a été ciblé les 31 janvier et 1er février, aux environs de deux heures du matin, par huit drones Kamikazes. Grâce à la vigilance des FARDC, ces drones "ennemis" ont été détectés, interceptés et neutralisés avant d'atteindre leur cible, a déclaré le porte-parole du gouvernement provincial, Senold Tandia Akomboyo. Au lendemain de ces attaques, le gouvernement provincial avait fait savoir que ces attaques traduisent « la volonté du Rwanda de saboter les efforts diplomatiques en cours, notamment l'accord de paix de Washington ».

Le Rwanda soutient activement les rebelles du M23/AFC.