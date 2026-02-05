Congo-Kinshasa: Lancement de l'opération « zéro cadavre d'indigent » à la morgue de Muanda

Le lancement de l'opération « zéro cadavre d'indigent » a eu lieu mercredi 4 février dans la cité de Muanda, au Kongo-Central, au sein de la morgue de l'hôpital général. Cette initiative, portée par l'élu provincial de Muanda Jean Kimboko Ndombasi, vise à désengorger d'ici au mois de mars l'unique morgue de cette partie littorale de la République démocratique du Congo.

Dans une déclaration faite à Radio Okapi, le député provincial a expliqué que la chambre mortuaire est confrontée à un surpeuplement de dépouilles d'indigents, ce qui compromet l'accueil de nouveaux corps.

« Cette morgue regorge aujourd'hui près de 50 corps d'indigents qui attendent encore leur inhumation après plusieurs mois faute de moyens. La situation est plus qu'alarmante, au point que le nouveau mort peine à trouver une place », a-t-il déclaré.

Jean Kimboko Ndombasi souligne que l'autorité locale, déjà dépassée par l'ampleur du problème, a mobilisé une dizaine de cercueils. Toutefois, il estime que cela reste insuffisant et appelle à l'implication de toutes les personnalités influentes du territoire de Muanda pour soutenir cette opération.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Moi, en tant qu'élu provincial, j'apporte ma main tout en faisant également appel aux autres partenaires au niveau local », a-t-il ajouté.

L'opération « zéro cadavre d'indigent » ambitionne de permettre l'inhumation rapide des dépouilles abandonnées et de redonner à la morgue sa capacité d'accueil, afin d'éviter que de nouvelles familles endeuillées ne se retrouvent dans l'impossibilité de déposer leurs proches.

La République démocratique du Congo connaît une situation chronique de saturation des morgues, particulièrement à Kinshasa et dans plusieurs provinces. Cette crise est liée à l'accumulation de corps indigents non inhumés, au manque d'infrastructures adaptées et aux retards dans la gestion funéraire.