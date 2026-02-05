Sénégal: Bassirou Diomaye Faye a visité le chantier de l'Université du Sénégal oriental

Tambacounda — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a visité le chantier de construction de l'Université du Sénégal oriental (USO) à Tambacounda (est), jeudi, peu après son arrivée pour une tournée économique de deux jours dans cette région de l'est du Sénégal.

Sur place, le chef de l'Etat s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de cette première infrastructure universitaire de la région.

Les techniciens du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont d'abord procédé à la présentation du Projet de construction et d'équipement de l'USO au chef de l'État, en présence notamment du ministre de tutelle, Daouda Ngom, et de son homologue Déthié Fall, en charge des Infrastructures.

Un film détaillant les différentes composantes de l'université a été ensuite projeté à l'intention de Bassirou Diomaye Faye.

Il a également effectué une visite guidée du rectorat, de certaines unités de recherche et de formation, ainsi que certains logements sociaux des étudiants et enseignants.

Le chef de l'Etat a clôturé cette visite du chantier de l'USO par une déclaration de presse.