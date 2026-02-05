Sénégal: Arrivée du président Bassirou Diomaye Faye à Tambacounda pour une tournée économique

5 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tambacounda — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye vient d'arriver à Tambacounda, la capitale orientale du Sénégal, dans le cadre d'une tournée économique de deux jours qu'il va effectuer dans cette région, a constaté l"APS.

L'avion militaire transportant le chef de l'Etat a atterri à l'aérodrome de Tambacounda aux environs de à 9h 20 minutes, où l'attendaient des ministres et autorités administratives et locales de la région.

Le président Faye a été accueilli, à sa descente d'avion, par le gouverneur de la région, Guedj Diouf, avant de recevoir les honneurs d'un détachement de l'armée.

Dans le cadre de sa tournée, Bassirou Diomaye Faye va d'abord visiter le site de l'Université du Sénégal Oriental (USO) et la Gare de Tambacounda où il est attendu en perspective de la relance du chemin fer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans l'après-midi, le chef de l'Etat va visiter le site d'exploitation agricole du Groupe Yellitaare et la base aérienne de Tambacounda.

Pour la deuxième journée de sa tournée économique, le président Faye va se rendre dans le département de Bakel, où il va visiter les travaux de construction de la route Kidira-Bakel.

Il va terminer, dans l'après-midi, sa tournée économique dans la région de Tambacounda par une visite de la centrale de Ségou Coura, située dans le département de Tambacounda.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.