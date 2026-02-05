Sénégal: Arrivée du président Bassirou Diomaye Faye à Tambacounda pour une tournée économique

Tambacounda — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye vient d'arriver à Tambacounda, la capitale orientale du Sénégal, dans le cadre d'une tournée économique de deux jours qu'il va effectuer dans cette région, a constaté l"APS.

L'avion militaire transportant le chef de l'Etat a atterri à l'aérodrome de Tambacounda aux environs de à 9h 20 minutes, où l'attendaient des ministres et autorités administratives et locales de la région.

Le président Faye a été accueilli, à sa descente d'avion, par le gouverneur de la région, Guedj Diouf, avant de recevoir les honneurs d'un détachement de l'armée.

Dans le cadre de sa tournée, Bassirou Diomaye Faye va d'abord visiter le site de l'Université du Sénégal Oriental (USO) et la Gare de Tambacounda où il est attendu en perspective de la relance du chemin fer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans l'après-midi, le chef de l'Etat va visiter le site d'exploitation agricole du Groupe Yellitaare et la base aérienne de Tambacounda.

Pour la deuxième journée de sa tournée économique, le président Faye va se rendre dans le département de Bakel, où il va visiter les travaux de construction de la route Kidira-Bakel.

Il va terminer, dans l'après-midi, sa tournée économique dans la région de Tambacounda par une visite de la centrale de Ségou Coura, située dans le département de Tambacounda.