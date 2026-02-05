Sénégal: L'ASCVD domine largement GBA en National 1 masculin, conforte son statut de leader de sa poule

Dakar — L'équipe masculine de l'Association sportive de la ville de Dakar (ASCVD) a surclassé (90-42) Guédiawaye Basket Academy (GBA), mercredi soir, en match comptant pour la quatrième journée du championnat national 1 de basket masculin, au stadium Marius Ndiaye.

Avec cette quatrième victoire, l'équipe de la municipalité de la capitale consolide son fauteuil de leader de la poule A.

L'ASCVD, championne en titre, creuse ainsi l'écart avec ses poursuivants.

Dans la poule B, Mermoz basket club a battu (62-48) ABAZ.

La quatrième journée du championnat de National 1 masculin va se poursuivre jusqu'à dimanche, avec, dans la poule B, l'AS Douanes, en tête du classement, qui affronte la Jeanne d'Arc de Dakar qui occupe la troisième position.

Les gabelous (6 points) devancent les joueurs de la Jeanne d'Arc d'un point au classement. Cette confrontation s'annonce donc âprement disputée.

Les étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB), deuxièmes au classement, sont en embuscade en cas de revers des douaniers, mais ils doivent bien négocier leur déplacement pour jouer les militaires de l'ASFA, dimanche.

Voici les résultats déjà enregistrés :

Poule A :

ASCVD - GBA (90-42)

Poule B :

ABAZ - Mermoz BC (48-62)

Le programme de la 4ème journée de National 1 masculin

Poule A :

Jeudi, stadium Marius Ndiaye

Port-DUC (18h30)

Samedi, stade Lat Dior de Thiès

Tivaouane-RS Yoff (16h30)

Dimanche, stadium Marius Ndiaye

Bopp-Louga BC (15h)

Poule B :

Dimanche, stadium Marius Ndiaye

ASFA - UGB (13h30), USO - US Rail (16h30), AS Douanes - JA (18h30).