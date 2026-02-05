Sénégal: L'arrivée de Starlink, sujet le plus en vue

Dakar — La livraison de jeudi de la presse quotidienne traite principalement de l'arrivée, au Sénégal, de Starlink, fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX.

Starlink du milliardaire américain Elon Musk désormais disponible au Sénégal, annonce le quotidien Vox Populi, selon lequel l'arrivée de cet opérateur s'inscrit dans une stratégie de l'Etat visant à "connecter le Sénégal jusqu'aux coins les plus reculés".

L'arrivée de Starlink correspond à un "pari stratégique" sur le satellite, alors que le chef de l'Etat a annoncé que l'année 2026 sera placée "sous le signe de la connectivité", souligne le quotidien L'As.

Il note que le gouvernement sénégalais, de cette manière, "accélère la mise en oeuvre de solutions innovantes afin de réduire durablement la fracture numérique, en particulier dans les zones rurales et enclavées".

L'Etat obtient ainsi 5000 kits à un tarif préférentiel pour connecter gratuitement 1 million de Sénégalais, les zones blanches, l'éducation et l'enseignement supérieur étant les secteurs priorisés, selon Libération.

L'Observateur relaie malgré tout l'alerte d'un expert "sur les risques majeurs liés à cette technologie", alors que les travailleurs de la société Orange, opérateur historique, "dénoncent un manque de transparence et alertent sur la souveraineté numérique".

"Avec l'arrivée de Starlink au Sénégal, écrit cette publication, l'accès à Internet devrait être facilité et démocratisé. Toutefois, des interrogations et craintes sont émises, concernant surtout la souveraineté et la sécurité des données personnelles des Sénégalais".

"En autorisant Starlink, renchérit le journal Le Quotidien, l'Etat fait le choix stratégique du haut débit par satellite pour éradiquer les zones blanches délaissées depuis trois décennies par les infrastructures terrestres classiques".

Le Quotidien relève toutefois que ce dispositif, "loin de menacer les opérateurs locaux, s'impose comme le levier indispensable d'une inclusion numérique immédiate et sans précédent".

Sauf que du point de vue du gouvernement, "il n'existe aucune menace vis-à-vis des opérateurs car ils sont sur des produits et segments différents", rapporte Source A. L'info, malgré cette assurance des autorités, pointe une "polémique venue du ciel".

"Si une partie de l'opinion publique salue une avancée majeure en matière d'accès à Internet, notamment dans les zones rurales, la nouvelle [de l'arrivée de Starlink] suscite en revanche de vives interrogations du côté du Syndicat des travailleurs de Sonatel (SYTS)", rapporte L'info.

Pour le reste, Sud Quotidien fait le point sur la mise en oeuvre de Sénégal Power Compact, dont "95% des travaux" ont été réalisés, selon le directeur général de MCA Sénégal, Oumar Diop, cité par Sud Quotidien.

"Vers une énergie plus fiable", affiche Sud quotidien au sujet de ce projet d'ampleur, lancé en 2021 pour cinq ans, en soutien à l'objectif d'accès universel à l'électricité au Sénégal.