Sénégal: National 1 féminin - Flying Stars domine le DUC, 64-50

Dakar — L'équipe féminine du Dakar Université Club (DUC) a enregistré sa deuxième défaite d'affilée en s'inclinant (50-64) devant Flying Stars, mercredi soir, en match comptant pour la quatrième journée du championnat de National 1 féminin, au Stadium Marius Ndiaye.

Avec cette défaite, les duchesses compliquent leur situation dans la poule B, se trouvant désormais dans l'obligation de redoubler d'efforts pour espérer une place aux play-offs.

Flying Stars, en ce qui le concerne, s'empare provisoirement de la tête de la poule B, en attendant la sortie de l'équipe féminine de l'Association sportive de la ville de Dakar (ASCVD).

Dans la poule A, la Jeanne d'Arc (JA) de Dakar a dominé (59-39) l'AS Pikine et s'empare provisoirement de la tête de la poule A.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La quatrième journée du championnat féminin National se poursuit jusqu'à dimanche, avec le leader de la poule A, Guédiawaye Basket Academy (GBA), qui va en découdre avec le troisième, l'Université Cheikh Anta Diop SC (UCAD SC).

Voici les résultats déjà enregistrés :

Poule A :

JA-Pikine BC (59-39)

Poule B :

DUC- Flying Stars (50-64)

Le programme de la 4-ème journée de National 1

Poule A :

Jeudi, Stadium Marius Ndiaye

UCAD SC-GBA (17h)

Samedi à Ziguinchor

CEMT-IAM AB (16h30)

Dimanche, Stadium Marius Ndiaye

DBALOC-SLBC (12h)

Poule B :

Jeudi, Stadium Marius Ndiaye

ASVD-Bopp (15h30)

Samedi, terrain CDEPS de Mbour

Mbour BC-USEPT (16h30)

Dimanche, Stadium Marius Ndiaye

Jaraaf-ASUC Sport (10h30)