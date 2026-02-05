Sénégal: Keur Massar - Inauguration d'un centre multifonctionnel en faveur des épouses des gendarmes

Dakar — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a procédé, mercredi, à l'inauguration d'un complexe multifonctionnel dédié aux épouses des gendarmes de la cité Gendarmerie de Jaxaay 1, dans le département Keur Massar, a constaté l'APS.

"La réalisation de ce complexe multifonctionnel est une véritable réponse à la lancinante question de la précarité des conditions de travail des femmes actrices économiques de premier plan, mais confrontées très souvent à l'inadaptation de leurs sites de production aux exigences d'hygiène et de qualité", a souligné Mme Dièye lors de la cérémonie officielle d'inauguration.

D'un coût de 60 millions de FCFA, ce centre multifonctionnel de la cité Gendarmerie de Jaxaay I comporte également un jardin d'enfants.

Il constitue "un joyau, une innovation technologique de dernière génération, répondant aux normes du New deal technologique", la politique mise en oeuvre par l'Etat un plus grand accès aux outils technologiques, estime la ministre.

Le complexe abrite un espace de connexion Wi-Fi haut débit équipé de vidéo projecteurs pour l'initiation au numérique, ainsi qu'un espace "convivial et fraternel dédié à la sensibilisation sur les droits des femmes et certainement des enfants ainsi qu'aux réunions de cohésion familiale", a précisé Mme Dièye.

La directrice de cabinet du ministre des Forces armées, Mame Madior Sow Dieng, a noté que cette infrastructure traduit surtout "la concrétisation d'une vision du ministère des Forces armées qui place l'humain au coeur de l'action publique et qui considère que la sécurité nationale commence aussi par le bien-être des familles de ceux qui servent la nation, souvent dans le silence et l'abnégation".

"En mettant en oeuvre ces initiatives, nous voulons permettre aux épouses de militaires et de gendarmes de consolider leur autonomie économique, de contribuer davantage aux charges du foyer et de participer pleinement au développement local", a-t-elle expliqué.

Elle note que ce complexe est pensé pour accueillir "des activités sociales, éducatives, culturelles et communautaires au bénéfice des familles des gendarmes mais également dans une dynamique d'ouverture vers le voisinage".

'Le ministère des Forces armées réaffirme, à travers ces infrastructures, "son engagement en faveur du bien-être social, de la cohésion familiale et de la reconnaissance du rôle central des femmes à la stabilité de nos foyers, et par extension de notre pays", a assuré Mme Dieng.

La fondation BHS, bailleur de cette infrastructure, s'est réjouie de son partenariat avec le ministère des Forces armées depuis 2003.

Sa présidente, Astou Rose Gaye, a signalé que la collaboration avec la coopérative d'habitat de la Gendarmerie nationale a permis la réalisation de "six projets immobiliers majeurs avec un 7e en cours", représentant ainsi "plus de 3800 logements construits pour un investissement de 8,4 milliards de FCFA [...]"