Sénégal: La Coupe de la Ligue débute à partir du 18 février prochain (LSFP)

5 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'édition 2025-2026 de la Coupe de la Ligue va démarrer le 18 février prochain, annonce la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).

La compétition sera organisée en huit poules de quatre équipes, en formule "aller simple", en raison des contraintes de temps, indique la LSFP dans un communiqué.

La finale de la Coupe du Sénégal est fixée au 17 mai 2026, signale le communiqué.

L'ASC Wally Daan est l'actuel détenteur du trophée de la Coupe de la Ligue sénégalaise. Le club thiéssois a remporté la finale de l'édition 2025.

La Coupe de la Ligue est réservée à la catégorie U20 des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, mais chaque équipe a la possibilité d'utiliser trois joueurs "seniors".

