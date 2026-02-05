Sénégal: Un symposium met en exergue le potentiel de développement durable du tourisme sénégalais

Thiès — Des acteurs du tourisme sénégalais ont mis en exergue, mercredi, à Thiès, le potentiel de développement durable qu'offre le secteur sous toutes ses formes.

L'Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais (ONITS), en collaboration avec le Pôle d'intégration du tourisme sénégalais (PITS), a organisé, dans la cité du rail, un symposium sur le thème "Tourisme, diaspora, jeunesse et développement durable".

"Le Sénégal entre aujourd'hui dans une nouvelle phase de son histoire économique et sociale", a indiqué le président du conseil d'administration de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO), Doudou Gnagna Diop.

Selon lui, l'ambition du Sénégal, à l'horizon 2050, est de construire un modèle de développement "inclusif, résilient et durable", capable de générer des opportunités pour la jeunesse sénégalaise et de valoriser pleinement le capital naturel, culturel et humain du pays.

Il a souligné que le tourisme est "un pilier stratégique" dans l'Agenda national de transformation économique Sénégal 2050.

"C'est un moteur de croissance inclusive dans l'hôtellerie et la restauration, les transports et la logistique touristique, l'artisanat et les industries culturelles, l'agroalimentaire local, les services numériques liés au tourisme", a-t-il dit.

De même, Doudou Gnagna Diop a indiqué que le tourisme est aussi un "levier d'aménagement du territoire", s'appuyant sur le tourisme balnéaire au niveau de la Petite-Côte et en Casamance, le tourisme culturel et mémoriel sur l'île de Gorée et à Saint-Louis, l'écotourisme dans le Sine-Saloum et le Ferlo, et le tourisme religieux à Touba, Tivaouane, Médina Baye, Thiénaba, entre autres.

Selon Doudou Gnagna Diop, les acteurs du tourisme sont alignés sur les objectifs climatiques du Sénégal, qui ambitionne de devenir une "destination phare du tourisme écologique en Afrique de l'Ouest", en promouvant l'hébergement écologique, la protection des écosystèmes marins et forestiers, ainsi que l'économie circulaire dans les infrastructures touristiques.

Parmi les secteurs à fort potentiel, le tourisme durable apparaît comme "un pilier stratégique" capable de créer des emplois massifs, de stimuler l'investissement et de renforcer le rayonnement international du Sénégal, a-t-il affirmé.

Alhouseynou Bâ, parrain du symposium et ancien président des Sénégalais de Michigan, a mis en avant la nécessité de structurer la diaspora sénégalaise, qui constitue un "pan important du développement du Sénégal".

M. Bâ a plaidé pour un "tourisme inclusif", dans lequel la jeunesse de Thiès sera amenée à se rendre à Tambacounda, Vélingara ou Kédougou par exemple, pour découvrir les paysages et les cultures de ces localités périphériques du pays.

Il faudrait aussi, préconise-t-il, "que les Sénégalais du Nord aillent en Casamance et inversement".