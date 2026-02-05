Maroc: El Kaabi, la pièce maîtresse que l'Olympiakos veut conserver

Indispensable dans le système de jeu de l'Olympiakos, Ayoub El Kaabi est plus que jamais au centre des réflexions de la direction. Le club grec travaille actuellement sur une stratégie claire: conserver son attaquant vedette au-delà de la saison en cours.

L'impact du buteur marocain s'est récemment fait ressentir lors des dernières rencontres, notamment lors du derby face à l'AEK Athènes. Son absence a mis en lumière certaines limites offensives de l'équipe, incapable de convertir ses temps forts en occasions franches. Un constat qui renforce l'idée, en interne, que le profil d'El Kaabi reste difficilement remplaçable.

Sur le plan sportif, l'attaquant marocain se rapprocherait d'un retour à la compétition. En parallèle, des discussions sont prévues avec les dirigeants afin d'aborder son avenir. Les échanges devraient porter sur une prolongation assortie de conditions revues à la hausse, à la hauteur de son statut et de son rendement.

Conscient de l'intérêt suscité par ses performances, aussi bien sur le marché grec qu'à l'étranger, l'Olympiakos entend se montrer convaincant. Une proposition financière significative serait à l'étude pour inciter l'attaquant à poursuivre son parcours au Pirée.

Recruté à l'été 2023 en provenance d'Al Sadd, Ayoub El Kaabi arrive au terme de son contrat en juin. Depuis son arrivée, il s'est illustré par une efficacité remarquable, cumulant 76 réalisations en 119 apparitions toutes compétitions confondues, des statistiques qui l'ont déjà inscrit parmi les références offensives du club ces dernières années.