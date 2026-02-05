Afrique: Le Trésor Public Malien encaisse plus de 50 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA.

Afin de financer le budget 2026 de l'Etat du Mali, le Trésor Public de ce pays a encaissé le mercredi 4 février 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 50,090 milliards FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant qui avait été mis en adjudication, s'élevait à 50 milliards FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont établies à 62,426 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 124,85%.

Le montant des soumissions retenu par le trésor Public malien est de 50,090 milliards FCFA et celui rejeté 12,336 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 80,24%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,13% pour les bons, 8,49% pour les obligations ayant une maturité de 3 ans et 7,70% pour celles de 5 ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'émetteur s'est engagé à remboursement les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 3 février 2027. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Concernant le remboursement du capital des obligations, le Trésor Public malien compte le faire le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 5 février 2029 pour celles de 3 ans et au 8 janvier 2031 pour celles de 5 ans. Les intérêts seront payés par an au taux de 6,00% pour les obligations de 3 ans et 6,20% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.