Afrique de l'Ouest: Finance ouest-africaine - Le pari panafricain de Félix Amenounve

5 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le Togolais Félix Amenounve, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), est à l'honneur ce jeudi dans Jeune Afrique, qui lui consacre un portrait.

À la tête de la bourse commune aux huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Félix Amenounve est présenté comme l'un des principaux artisans de la modernisation de la finance ouest-africaine. Sous sa direction, la BRVM s'est imposée comme une place financière de référence dans la région, marquée par une meilleure visibilité internationale et une diversification progressive de ses instruments.

L'article souligne toutefois que cette trajectoire est jalonnée de défis. Certains projets structurants tardent à produire les effets attendus, dans un contexte régional parfois contraignant. Malgré ces obstacles, le dirigeant togolais affiche une ambition intacte : bâtir un marché financier panafricain plus intégré, capable de mieux mobiliser l'épargne locale au service du développement.

Lire l'article original sur Togonews.

