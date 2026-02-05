Togo: La Poste inaugure son antenne régionale à Kara

5 Février 2026
Togonews (Lomé)

La modernisation des services publics se poursuit avec l'inauguration mercredi d'un bureau de poste à Kara (nord).

L'idée est évidemment de rapprocher les usagers et de leur faciliter la vie.

Selon la direction générale de la société des postes du Togo (SPT), l'antenne de Kara contribuera à faciliter les échanges, renforcer l'inclusion financière, soutenir l'entrepreneuriat local.

Pour le directeur général de la SPT, Kwadzo Dzodzro Kwasi, ce projet constitue « un levier important pour le développement socio-économique de Kara » et illustre l'engagement de la Poste à accompagner la politique nationale de développement.

