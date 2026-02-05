Togo: Une décision populaire, un choix onéreux

5 Février 2026
Togonews (Lomé)

L'État a choisi de maintenir ses subventions sur les produits pétroliers, rappelle Eco & Finances en kiosque jeudi.

Une décision qui soulage les consommateurs, alors que les prix à la pompe restent contenus, mais qui continue de peser lourdement sur les finances publiques.

Ces subventions représentent un coût élevé pour le budget national, au point de susciter des interrogations sur leur pertinence à long terme. Plusieurs observateurs estiment que les ressources mobilisées pourraient être redirigées vers des secteurs sociaux prioritaires.

Depuis plusieurs années, le Fonds monétaire international (FMI) et d'autres partenaires financiers appellent à la suppression de ces aides. Ils soulignent qu'elles maintiennent artificiellement bas les prix des carburants, tout en limitant la capacité de l'État à financer des projets structurants.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.