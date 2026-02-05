Sénégal: Tournée économique - Les minutes de l'arrivée du président de la République à Tambacounda

Sentiers déblayés, routes dégarnies et bien tracées, poteaux et arbustes encerclés par des guirlandes lumineuses, Tambacounda s'est parée de ses plus beaux atours. En face de la Gouvernance, des pancartes majestueuses annoncent l'arrivée du président de la République Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre de sa tournée économique. À gauche du service administratif, des tentes sont dressées et tout autour des chaises.

À 9 heures, un climat clément enveloppe Tambacounda. Le vent frais souffle, d'un vent poussiéreux qui balaie tout objet frêle. La ville vit, vibre, propulsée par l'activité économique. Enseignes commerciales, quelques boutiques et marchés font prévaloir une ambiance de charme. Les motocyclistes arrêtés à tous les coins de rue assurent le transport couvrant les petites distances.

Au fur et à mesure que le cordon sécuritaire se déploie, jeunes, hommes, femmes, différentes couches sociales s'arrêtent le temps d'apprécier le cortège d'une vingtaine de véhicules convoyant les autorités administratives et les députés devant accueillir le président de la République Bassirou Diomaye Faye, à l'aérodrome.

À l'intérieur, un jalonnement mène tout droit vers le tarmac. Des agents aéroportuaires et sécuritaires s'évertuent aux derniers réglages. Sereins et méticuleux, ils installent le tapis rouge long d'une trentaine de mètres. À 9 heures 13 minutes, le président de la République a été devancé sur les lieux par quelques-uns de ses proches collaborateurs, notamment le ministre des Forces armées, Birame Diop, et son collègue en charge de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diemé.

C'est à 9 h 27 que le président de la République est arrivé, accompagné d'une forte délégation, consacrant ainsi le début de la tournée économique de cinq jours, dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. Sa descente de l'avion, à pas de charge, a été accompagnée par l'exécution de l'hymne national par la fanfare, dans la plus grande solennité.

Le chef de l'État au plan opérationnel est également accompagné du ministre des Forces armées, Birame Diop, du ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diemé, du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation, Daouda Ngom, du ministre des Infrastructures, Déthié Fall, et du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne.

La première étape de la Tournée économique du président de la République est Tambacounda. Il y est prévu des visites à l'université et à la gare de Tambacounda. Ensuite dans l'après-midi, Bassirou Diomaye Faye se rendra dans les périmètres agricoles de Yelitaré, puis à la base aérienne de Tambacounda.